(Adnkronos) – Antonino Famà, titolare della Df Aviation di Solignano di Castelvetro (Modena) risponde alle indiscrezioni secondo cui la sua azienda avrebbe venduto per 207mila euro, come riportato dal Corriere di Bologna, un elicottero non funzionante e mai decollato a un acquirente di Lavagna (Genova). "È vero, siamo stati condannati al risarcimento dal tribunale di Modena – spiega all'Adnkronos il Ceo della ditta – ma solo perché non siamo riusciti a presentare le prove entro i termini di legge. Ora, faremo certamente ricorso". "Quell'elicottero l'abbiamo fabbricato e collaudato – prosegue il manager – è stato consegnato in perfetto stato e, oltre a questa documentazione, abbiamo anche i video e i registri del nostro istruttore che ha formato il cliente sui dettagli di pilotaggio". "La verità – afferma Famà – è che quando ci è arrivato il primo reclamo dall'acquirente per il presunto malfunzionamento, abbiamo scoperto che era intervenuto personalmente sull'elicottero, finendo per danneggiare la turbina, il rotore di coda e altri componenti principali. Addirittura, il velivolo presentava danni da impatto e tutto questo non è imputabile a noi, né può essere coperto dalla garanzia". Citando le motivazioni di una sentenza emessa dal giudice Roberto Masoni, della seconda sezione civile del Tribunale di Modena, il Corriere di Bologna riferisce che, per quanto riguarda la decisione di primo grado, "fa fede l’ampia documentazione con la quale l'acquirente ha denunciato i vizi dell'elicottero e, in particolare, i tentativi di risolvere i problemi di funzionamento da parte del venditore, con riguardo al mancato funzionamento della ruota libera e della turbina, componenti essenziali che sono stati sostituti più volte in questi anni (2022-2025)".

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