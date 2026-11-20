(Adnkronos) – Trent'anni dopo il debutto, la Citroen Saxo torna sotto i riflettori. La compatta francese, protagonista della mobilità degli anni Novanta, viene celebrata a Milano AutoClassica 2026, in programma dal 19 al 22 novembre presso Fiera Milano Rho. A rendere omaggio al modello è il Club Storico Peugeot Citroen Italia, presente al Padiglione 20, stand D27, con uno spazio espositivo di oltre 165 metri quadrati. Prodotta dal 1996 al 2003, la Citroen Saxo conquistò gli automobilisti grazie a dimensioni contenute, semplicità meccanica e costi di gestione accessibili. Particolarmente apprezzate furono le versioni sportive VTR e VTS, caratterizzate da peso ridotto, comportamento dinamico vivace e motorizzazioni brillanti. A Milano sarà esposta una Saxo VTR equipaggiata con il quattro cilindri 1.6 a otto valvole da 88-90 CV, una configurazione che privilegiava elasticità e piacere di guida. La storia della Saxo è strettamente legata anche al motorsport. La piccola francese fu protagonista di trofei monomarca in circuito e nei rally, offrendo a numerosi giovani piloti un'opportunità per avvicinarsi alle competizioni. La Saxo Cup contribuì a costruire la reputazione sportiva del modello, mentre le versioni preparate continuarono a distinguersi nelle categorie riservate alle vetture compatte. Accanto alla VTR sarà esposta una rara Citroen DS3 Racing, modello che rappresenta l'evoluzione della tradizione delle piccole sportive del marchio. Il confronto tra le due automobili racconta anche la crescente attenzione dei collezionisti verso le youngtimer, vetture relativamente recenti che stanno acquisendo interesse storico. Sabato 21 novembre, lo stand ospiterà incontri dedicati alla conservazione delle automobili d'epoca, con la partecipazione degli specialisti di BossAuto. Saranno inoltre disponibili informazioni sul Certificato di Rilevanza Storica ASI, mentre il French Party Meeting riunirà gli appassionati di vetture francesi. L'anniversario diventa così un'occasione per riscoprire una generazione di automobili nella quale leggerezza e semplicità contribuivano direttamente al coinvolgimento nella guida.

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