(Adnkronos) – Le sette finaliste del Car of the Year 2027 arrivano nel cuore di Milano per un evento dedicato agli appassionati e a chi desidera conoscere le ultime novità del mercato automobilistico. Dal 28 novembre all'8 dicembre 2026, Piazza Tre Torri, nel quartiere CityLife, ospiterà l'esposizione organizzata dal mensile Auto, rappresentante italiano del prestigioso riconoscimento internazionale The Car of the Year 2027.

I visitatori potranno osservare da vicino le vetture candidate e prenotare un test drive sulle strade milanesi, confrontando caratteristiche, tecnologie e comportamento di guida. Le protagoniste sono BMW iX3, Cupra Raval, Hyundai Ioniq 3, Kia EV2, Renault Twingo E-Tech Electric, Volkswagen ID.Polo e Volvo EX60.

Una selezione particolarmente significativa perché, per questa edizione, tutte le finaliste adottano una motorizzazione completamente elettrica. La rosa comprende cinque modelli compatti, destinati principalmente alla mobilità urbana, e due SUV premium. Tra le proposte cittadine spicca la Renault Twingo E-Tech Electric, che punta a rendere l'elettrificazione più accessibile.

Cupra Raval e Volkswagen ID.Polo condividono invece la piattaforma tecnica, interpretandola attraverso differenti filosofie progettuali. La Kia EV2 privilegia abitabilità e tecnologia, mentre Hyundai Ioniq 3 amplia l'offerta elettrica del costruttore coreano. Nel segmento superiore, BMW iX3 introduce la nuova architettura Neue Klasse e l'innovativo sistema Panoramic Vision. Volvo EX60 rappresenta invece l'evoluzione tecnologica del marchio svedese, con particolare attenzione alla sicurezza e all'intelligenza artificiale. La scelta delle finaliste è stata effettuata da 64 giornalisti provenienti da 22 Paesi europei, selezionando sette modelli tra oltre trenta candidature. La vincitrice sarà annunciata l'8 gennaio 2027 al Salone dell'Automobile di Bruxelles, raccogliendo il testimone dalla Mercedes CLA.

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