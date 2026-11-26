CALTANISSETTA, 26-11-2026. Un’intera giornata dedicata all’arte, alla partecipazione e ai valori più autentici del Natale. Si intitola “Oltre le Luci” l’estemporanea d’arte natalizia promossa dall’Associazione Fenice e inserita nel programma ufficiale delle festività natalizie del Comune di Caltanissetta. L’appuntamento è fissato per il 20 dicembre 2026, quando il centro storico della città si trasformerà in un laboratorio creativo diffuso, capace di mettere in dialogo artisti, cittadini e visitatori.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e identitario della città attraverso il linguaggio universale dell’arte, creando un’occasione di aggregazione culturale e sociale nel cuore del Natale nisseno.

Tema della prima edizione sarà “Il Calore che Resta”, un invito a guardare oltre l’aspetto più appariscente delle festività per riscoprirne il significato più profondo. Gli artisti saranno chiamati a interpretare attraverso le proprie opere il valore della memoria, dell’accoglienza, della solidarietà e dei legami umani che resistono al tempo.

«Nel cuore dell’inverno, quando la terra si fa rigida e la notte allunga la sua ombra, ciò che ci salva non è la luce che abbaglia, ma il calore che rimane». È da questa riflessione che prende forma il progetto ideato da Rita Terrasi, responsabile e direttrice artistica dell’iniziativa, pensato per offrire una lettura autentica e partecipata del Natale attraverso la creatività contemporanea.

L’estemporanea si svolgerà nel Chiostro di Palazzo del Carmine, dove gli artisti realizzeranno dal vivo le proprie opere nel corso dell’intera giornata. Il pubblico potrà assistere a tutte le fasi della creazione artistica, osservando da vicino tecniche, stili e percorsi espressivi diversi, in un continuo scambio tra autori e visitatori.

La manifestazione prenderà il via alle ore 8.30 con l’accoglienza dei partecipanti, la registrazione e la vidimazione delle tele. Dalle ore 9.30 alle 18 saranno realizzate le opere che, una volta completate, verranno esposte al pubblico negli spazi del chiostro.

La giornata proseguirà nella Sala degli Oratori di Palazzo Moncada, dove alle ore 18.30 sarà proiettato “Maroneum”, docufilm realizzato da Giovanni Di Lorenzo. Contestualmente la giuria procederà alla valutazione delle opere in concorso.

Alle ore 19 spazio ai saluti istituzionali, al dibattito conclusivo e alla cerimonia di premiazione, durante la quale saranno consegnati gli attestati di partecipazione e il riconoscimento assegnato all’opera vincitrice.

L’iniziativa è aperta a un massimo di venti artisti senza limiti di età e punta a diventare un appuntamento stabile del calendario culturale cittadino. Oltre all’aspetto competitivo, il progetto intende promuovere la partecipazione attiva della comunità, incentivare la fruizione culturale del centro storico e contribuire alla valorizzazione turistica di uno dei luoghi più significativi della città.

L’organizzazione è curata dall’Associazione Fenice, con la direzione artistica di Rita Terrasi e il supporto di una squadra impegnata nella gestione organizzativa, logistica e comunicativa dell’evento.

Attraverso “Oltre le Luci”, l’arte diventa occasione di incontro e strumento di rigenerazione culturale, restituendo centralità a quei valori che rendono il Natale un tempo di comunità, memoria e condivisione. Un percorso che va oltre le luminarie e le vetrine illuminate per riportare l’attenzione su ciò che, davvero, continua a lasciare il segno: il calore umano che resta.

Gli artisti interessati a partecipare possono iscriversi compilando il modulo disponibile al link https://shorturl.at/hSONM. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione Fenice all’indirizzo e-mail etsfenice@gmail.com oppure consultare il sito ufficiale www.feniceassociazione.it.