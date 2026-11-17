Rientra portando con se due primi posti e un secondo posto, Ludovica Falzone che ha rappresentato l’Italia alla 3ª Dynasty Cup di Shenzhen, in Cina, prestigiosa competizione internazionale di danza sportiva.

L’evento si è svolto a Shenzhen, nella provincia del Guangdong preparata dai suoi maestri Debora Macaluso e Davide Fumagalli quest’ultimo ha seguito e supportato il team Italia nella gara Internazionale della ASD DANCELAB segnando l esordio dell atleta nissena su un palcoscenico intercontinentale asiatico.

La giovane atleta nissena ha già partecipato a diverse competizioni sia a livello nazionale che estero qualificandosi sempre con ottimi risultati nella sua categoria.

Campionessa Italiana Csen 2025 (vittoria del primo posto assoluto nella categoria 12/13 D & Combinate D3, D2, D1 al Palazzetto dello Sport di Anagni a Roma). Campionessa Assoluta Regionale in Sicilia 2026 nelle danze latino-americane (evento svolto al Palaghiaccio di Catania). Ha partecipato al prestigioso torneo internazionale Blackpool The Open World in Inghilterra classificandosi diciannovesima su 60 atlete. Il talento è una dote naturale di Ludovica Falzone e su questo non ci sono proprio dubbi, ma risultati così lusinghieri si ottengono solo con il duro lavoro quotidiano e seguendo una rigida disciplina fatta anche di tante rinunce nella vita di tutti i giorni. Con la sua predisposizione per la danza e la sua eleganza ogni volta che si esibisce, Ludovica, incanta giuria e pubblico. Emozione e tanto orgoglio per tutta la sua famiglia che ha trepidato per lei. Da parte sua la ragazza, scatenata e inarrestabile in pista, ma acqua e sapone fuori dal palazzetto, con una vita normalissima fatta di studio e famiglia, ha voluto esprimere tutta la sua gioia: “È stata davvero una esperienza meravigliosa che dedico alla mia famiglia che mi sostiene da quando ero piccolissima in questa mia passione che nasce dal profondo dell’anima ma soprattutto la dedico alla mia mamma che fa grande sacrifici per farmi andare avanti e questo è il mio modo di ringraziarla e di farla essere orgogliosa di come mi sta facendo crescere.”