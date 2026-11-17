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Milly Carlucci smonta la polemica che si è creata attorno allo scontro tra Guillermo Mariotto e Barbara d'Urso e lo fa con un episodio speciale di 'Ballando segreto', in cui insieme a Giancarlo De Andreis e al giurato venezuelano chiarisce una volta per tutte cosa è accaduto nell'ultima puntata di Ballando con le stelle. Profumo alla mano, Mariotto è arrivato nel salotto di 'Ballando segreto' spiegando che per lui quella fragranza rappresenta "la libertà" da un odore sgradevole che, a suo dire, aleggia nello studio e di cui si lamenta fin dall'inizio della stagione. A confermare le sue lamentele è stata Milly Carlucci: "Su questo devo dire la verità, dall'inizio del programma mi dice che sotto di lui c'è puzza". Il giurato ha ricostruito quanto accaduto con Barbara d'Urso, sostenendo che nemmeno a lui facessero piacere alcune frasi pronunciate dalla giurata come "Mariottino prenditi una camomilla". Secondo il giurato, entrambi stavano giocando: "Lei mi stuzzica, io la stuzzico". Ma il vero problema, continua lo stilista, è da ricercare proprio nel mondo in cui la giurata si pone nei confronti di Ornella Muti e fa riferimento, dunque, al confronto che le due hanno avuto in puntata. Il giurato cita anche il famoso 'no' di Pasquale La Rocca, in riferimento alla domanda che Simona Venuta ha fatto a Barbara d'Urso in puntata, e cioè sul vero motivo che avrebbe allontanato la giurata dal maestro di ballo. "Quindi l'astio se lo è portato da casa per cose che io non conoscevo, e lo trovo ingiusto", sottolinea Mariotto. Il giurato ha voluto elogiare, ancora una volta, la bravura di Ornella Muti e Monica Guerritore: "Per me è un orgoglio averle. Creano magia anche solo camminando". E, collegandosi alle due attrici, attacca il modus operandi della giurata: "E allora cosa fai? Distruggi la magia commentando con parole poco carine solo perché hai un pregresso", continua Mariotto che poi ribadisce: "Io non ho detto che puzzava lei, ma c'era puzza. Io continuavo a spruzzare il profumo per tutto il tempo. Lungi da me accusarla di fare puzza. Ribadisco, per l'ultima volta, non c'è stata nessuna volontà di offendere la signora Barbara d'Urso". Giancarlo De Andreis, così come Milly Carlucci, sottolinea l'importanza di fugare ogni dubbio nel rispetto di Barbara d'Urso e dei telespettatori. "Se Mariotto avesse detto che spruzza il profumo perché Barbara puzza sarebbe stato intollerabile".

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