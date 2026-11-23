(Adnkronos) – Il punto di partenza presenta tanti dubbi, ma un paio di certezze. Le Nitto Atp Finals si giocheranno in Italia fino al 2030. E, almeno per l'anno prossimo, la sede resterà Torino, la città che le ha ospitate negli ultimi sei anni dando lustro e spessore al Torneo dei Maestri. Dopo il grande spettacolo regalato nella finale di ieri da Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, l'enigma resta però il solito: dopo l'edizione 2027, la competizione può trasferirsi dall'Inalpi Arena? Un paio di coordinate. In mattinata, il presidente della Federtennis Angelo Binaghi è intervenuto a 'La Politica nel pallone' su Gr Parlamento, sulla possibilità che le Finals restino in Italia oltre il 2030: "Se si riesce a fare squadra, nessun obiettivo è precluso al tennis italiano. Abbiamo dimostrato che non conta quante sono le chance in partenza, ma conta quanto siamo stati capaci di sognare e di organizzarci, coinvolgendo il Governo e tutte le realtà locali". Il numero uno del tennis italiano ha commentato il grande successo dell'edizione terminata ieri: "Ci sono stati due grandi vincitori quest'anno. Uno è stato Alcaraz e l'altro il pubblico e non era per niente scontato, dato che mancava Sinner. Abbiamo avuto un pubblico di una correttezza esemplare che ha riempito gli spalti dal primo all'ultimo giorno. Il soldout è la conferma dello stato di salute del tennis italiano". La fotografia di un torneo che in Italia ormai ha imparato a starci bene e stuzzica i tifosi. Sempre di più. La questione degli scenari futuri non è banale. Torino ha reso le Nitto Atp Finals ciò che sono oggi e c'è intanto una questione di riconoscenza. Sullo sfondo c'è però la candidatura di Milano, reduce dall'esperienza delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, che metterebbe a disposizione l'Arena Santa Giulia. In mezzo, diversi attori e tante esigenze da riunire. Quelle di Atp, Federazione, governo, territori e sponsor. Tanti sponsor. La decisione dovrà essere presa entro la prima metà dell'anno prossimo, perché deve essere stabilita e resa pubblica circa un anno e mezzo prima del via della competizione (che si giocherà nel novembre 2028). "Questa manifestazione – ha detto Binaghi nella conferenza finale del torneo – è sostenuta dagli enti pubblici e in modo prioritario dal governo, gode di partnership importanti e vitali, sia a livello locale che internazionale, quindi ci sono gran parte delle risorse che provengono dall’estero, credo probabilmente anche in misura preponderante per quanto riguarda le sponsorizzazioni. Ad oggi non so dove si farà l’edizione 2028 e le variabili sono tante. Posso però dire di non essere mai stato così corteggiato". Parlando di uno dei casi più vincenti di investimento pubblico nello sport italiano, la 'candidatura' di Milano solleva (anche) un tema di 'divisione' dei benefici dell'evento sul territorio. Il governo ha contribuito a finanziare l'organizzazione delle Nitto Atp Finals, evento internazionale, e sono ora in primis Torino e il Piemonte a godersi i grandi risultati e le ricadute positive. In questo senso, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi è stato però chiaro nella sua posizione: "Non è una preoccupazione quello che succederà nel 2028 perché sarà poi il presidente Binaghi con il presidente dell'Atp a decidere. Non c'è mai una buona ragione per cambiare quando si sta bene, quando si è bene accolti e quando ci si sente a proprio agio, oltre che quando si crea valore aggiunto sia dal punto di vista economico-finanziario che dal punto di vista dell'impatto sociale". Insomma, idee chiare: "Quando la gente sta bene perché c'è questo evento e magari grazie a questo evento fa sport più di quanto lo facesse il giorno prima, significa che abbiamo raggiunto il nostro scopo. Quella di promuovere lo sport per tutti". Una riflessione in più sul tavolo del futuro delle Nitto Atp Finals.

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