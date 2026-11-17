(Adnkronos) – E' Rai1, con '177 Giorni – Il Rapimento di Farouk' a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, lunedì 16 novembre 2026. La fiction con Marco Bocci ha incollato davanti allo schermo 3.831.000 spettatori, registrando il 23.8% di share. Secondo posto sul podio per Canale5, che con il 'Grande Fratello Vip' ha ottenuto un ascolto medio di 1.920.000 spettatori con uno share del 16.7%. Italia1 ieri trasmetteva la partita delle Atp Finals 2026 – Cobolli-Medvedev: il match è stato visto da 1.228.000 spettatori con il 6.2% di share. Rai2, con 'Innamorato Perso', è stato la scelta di 921.000 spettatori pari al 5.6% di share, mentre Rai3, con 'Lo Stato delle Cose' condotto da Massimo Giletti ha tenuto davanti allo schermo 836.000 spettatori con il 5.9% di share. Rete4 con 'Quarta Repubblica' condotto da Nicola Porro ha segnato un ascolto di 560.000 spettatori con il 4.4% di share, mentre su La7 'The Apprentice' ha raggiunto 489.000 spettatori, facendo segnare il 2.9% di share. Nell'access prime time, Rai1 con 'Affari Tuoi' ha tenuto davanti al video 4.570.000 spettatori per il 22.4% di share, mentre Canale5, con 'La Ruota della Fortuna', ha ottenuto un ascolto medio di 4.172.000 spettatori pari al 20.5% di share.

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