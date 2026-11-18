(Adnkronos) – Su Rai1 '177 Giorni – Il Rapimento di Farouk' si aggiudica la vittoria del prime time con 3.831.000 spettatori e il 23,9% di share. Al secondo posto, su Canale 5 'Un mondo a parte' si ferma a 1.793.000 spettatori con il 12,3% di share. Al terzo posto 'DiMartedì' su La7 conquista 1.596.000 spettatori e il 10,2% (519.000 spettatori e l'8,8% per 'DiMartedì Più'). A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Verità Nascoste' su Rete4 (1.016.000 spettatori, share 8,1%, e nella presentazione 790.000 spettatori, share 3,9%), la sfida delle ATP Finals 2026 tra Zverev e Shelton su Italia1 (812.000 spettatori, share 4%), 'Un amore a 5 stelle' su Rai2 (645.000 spettatori, share 3,7%), 'Comedy Match' sul Nove (610.000 spettatori, share 3,7%), 'X Factor' su Tv8 (505.000 spettatori, share 4%), 'Filorosso' su Rai3 (269.000 spettatori, share 1,9%, e nella presentazione 472.000 spettatori, share 2,4%). In access prime time, su Rai1 'Affari Tuoi' si conferma il programma più visto della fascia con 4.788.000 spettatori e il 23% di share, preceduto da 'Cinque Minuti', che ottiene 4.388.000 spettatori pari al 22%. Su Canale 5 'La Ruota della Fortuna' raccoglie 4.345.000 spettatori e il 21% (3.659.000 spettatori e il 18% per 'Gira La Ruota della Fortuna'). Su La7 'Otto e Mezzo' conquista 2.085.000 spettatori con il 10% di share.

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