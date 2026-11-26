(Adnkronos) – "Noi pensiamo che l’intelligenza artificiale sia la più grande opportunità per il genere umano. Per noi la sfida vera che determinerà l’esito di questa opportunità è l’accesso al più vasto numero di persone possibili. Lo stiamo facendo attraverso un prodotto che si chiama Muse. È il nostro agente di intelligenza artificiale, si caratterizza per essere fortemente agentico, cioè per fare in modo che possa aiutare le persone a svolgere delle attività, così che le persone possano dedicare il proprio tempo ad attività o a più alto valore aggiunto o semplicemente diverse. Muse è disponibile negli Stati Uniti, in Giappone e nel Regno Unito da pochi giorni. Speriamo che sia disponibile anche in Europa a breve". Così Flavio Arzarello, Senior Public Policy Manager Meta in Italia, intervenendo oggi, a Roma, all’evento ‘Digitale, la trasformazione accelera’, quarto appuntamento con Adnkronos Q&A dedicato all’intelligenza artificiale. "L’Europa – continua Arzerello – ha tutte le carte in regola per essere uno degli attori decisivi sull’intelligenza artificiale. Noi dal nostro osservatorio vediamo 100 legislazioni diverse che interessano il digitale, 270 regolatori diversi che si occupano dell’enforcement di queste regole. Serve una spinta sulla semplificazione. L’Europa per noi ha un ruolo essenziale anche su un’altra famiglia di prodotti: gli AI glasses, che produciamo con Essilor Luxottica, i nostri occhiali intelligenti che hanno delle grandi opportunità. Abbiamo lanciato il mese scorso un bellissimo progetto con la Pinacoteca di Brera che consente, ai non vedenti, di accedere a descrizioni dei quadri che hanno di fronte". "Questo mi aiuta a dire, da un lato, che i nostri prodotti di intelligenza artificiale hanno un cuore italiano, ma anche che la sfida sull’Ai, su cui l’accesso è l’elemento chiave, non è solo una questione di produttività, come si dice spesso, ma è anche una questione che può allargare i diritti delle persone. Noi chiamiamo questo diritto all’innovazione. Mi auguro che in Europa questo possa essere riconosciuto molto presto", conclude.

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