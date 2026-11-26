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Valorizzazione dei territori, diritto alla casa, il nostro capitale umano tra risultati e sfide, più cittadini digitali e il ruolo dell’Europa dei sindaci: sono queste le grandi sfide che vedono protagoniste le nostre città al centro della seconda giornata della 43sima Assemblea annuale Anci, in corso a Verona. Il rilancio dei territori passa attraverso un turismo integrato capace di trasformare il patrimonio locale in un motore di sviluppo sostenibile, che crei valore economico rispettando l’ambiente e valorizzando le comunità residenti. Da qui, per garantire il diritto alla casa, i Comuni devono essere protagonisti con risorse certe. L’obiettivo è definire strategie abitative su misura puntando sulla rigenerazione del patrimonio pubblico e sull’equilibrio tra flussi turistici e residenzialità. Parallelamente, valorizzare le risorse interne è fondamentale per rendere la pubblica amministrazione un motore di efficienza e punto di riferimento per la comunità, migliorando i servizi e rispondendo con maggiore competenza alle esigenze del territorio. L’innovazione tecnologica, dunque, non deve creare divari, ma diventare uno strumento per rafforzare la democrazia, garantendo a tutti pare accesso all’informazione e ai servizi pubblici. Infine, spetta all’Europa superare i propri confini, con le città che portano le istanze locali al centro del dibattito comunitario, trasformando i bisogni concreti dei cittadini in priorità strategiche per la nuova Agenda europea dando finalmente voce ai territori.

Sul palco dell’Assemblea i sindaci per confrontarsi sulle principali sfide dei territori e sulle priorità dei Comuni: Alessandro Canelli (Novara e Presidente IFEL) Domenico Carbone (San Costanzo e coordinatore nazionale Consulta Anci Giovani) Sara Funaro (Firenze) Mattia Palazzi (Mantova e vicepresidente Anci) Claudio Scajola (Imperia e Vicepresidente Anci) Katia Tarasconi (Piacenza), Federico Basile (Messina), Giuseppe Marchionna (Brindisi), Marco Panieri (Imola), Mario Pardini (Lucca), Giacomo Possamai (Vicenza e Coordinatore della Consulta dei Comuni Capoluogo di Provincia). Seguirà l’intervista al sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri. Nella terza sessione gli interventi dei sindaci Massimo Cavazzana (Tribano e vicepresidente Anci), Alberto Felice De Toni (Udine), Chiara Frontini (Viterbo), Roberto Lagalla (Palermo), Pierluigi Biondi (L’Aquila e Vicepresidente Anci), Marco Fioravanti (Ascoli Piceno e Presidente del Consiglio Nazionale Anci), Marialuisa Forte (Campobasso e vicepresidente Anci), Matteo Lepore (Bologna e Coordinatore dei sindaci delle Città Metropolitane), infine l’intervento di Stefano Lo Russo (Torino e vicepresidente Anci). La discussione vedrà la partecipazione dei ministri Gianmarco Mazzi (ministro del Turismo), Matteo Salvini (vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), Paolo Zangrillo (ministro per la Pubblica amministrazione), Marina Calderone (ministro del Lavoro e delle Pubbliche sociali) e Alessandra Locatelli (ministro per le Disabilità).

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