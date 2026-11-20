(Adnkronos) – Un format intimo, senza telefoni, pensato per abbattere le barriere tra l'artista e il suo pubblico. Ma che, in queste ore, si è trasformato nel pretesto per una vera e propria lite interna alla fanbase. Esplode lo scontro sui social attorno 'Allo Sbagliato', il nuovo concept live inaugurato a Milano da Marco Mengoni. All'interno del locale i telefoni sono severamente vietati (niente foto né video), ma i racconti testuali di chi era presente hanno spaccato il web, scatenando un'accesa diatriba tra i sostenitori del cantautore. Su X, l'hashtag #AlloSbagliato è diventato un ring virtuale dove la fetta più protettiva punta il dito contro il comportamento di altri spettatori, accusati di invadenza e di una grave mancanza di rispetto. "Siamo tutti d'accordo che Marco non deve essere toccato? Che non deve essere interrotto mentre si esibisce?", scrive un utente in un lungo sfogo, attaccando chi, in sala, andava alla ricerca di "un tocco fugace" o di attenzioni costanti. "L'artista ha il diritto di essere 'protetto' – si legge ancora – e non deve sacrificarsi a costo di venire palpeggiato". A far degenerare la discussione tra i fan è stato un episodio specifico accaduto ieri. Secondo le ricostruzioni, una spettatrice avrebbe lanciato un biglietto dalla balconata. Mengoni lo avrebbe raccolto e letto, per poi raggiungere la ragazza che, "a muso duro", si sarebbe lamentata della scarsa visibilità a fronte di quanto pagato. Un tema, quello dei costi (con fasce tra i 100 e i 200 euro), che aveva già creato fazioni opposte prima dell'inaugurazione e che ora riaccende lo scontro. "Lui è arrivato a dirle che le avrebbe ridato il prezzo del biglietto di tasca sua – racconta un testimone, gettando benzina sul fuoco -. Ho sentito tutto perché ero a due passi". Un aneddoto che ha fatto infuriare i difensori a oltranza dell'artista, scagliatisi duramente contro la spettatrice e i fan più esigenti: "Addirittura lamentarsi con lui che si vedeva male dalla balconata. Ma non state bene veramente", è l'attacco di un altro utente. La spaccatura prosegue anche sull'epilogo della serata. "L'espressione di delusione di Marco durante tutto il concerto non la dimenticherò mai", si legge tra i commenti di chi accusa il pubblico maleducato di aver rovinato lo show. "Il collegamento con 'Che tempo che fa' era concordato – precisa un fan – ma aver lasciato il palco in lacrime dopo il brano 'Giornate perse' no, era francamente provato", aggiunge l'utente, che non attribuisce le lacrime a un momento di commozione, ma a un atteggiamento da parte del pubblico che avrebbe messo in difficoltà l'artista.

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