Allarmi bomba scuole, Valditara “Non si cada nella trappola di chi semina paura”

ROMA (ITALPRESS) – «Io non so se ci sia una strategia o se siano mitomani. E’ indubbio che c’è un rincorrersi di allarmi abbastanza significativo: abbiamo visto nelle scorse settimane l’attacco ai voli, a supermercati, a ospedali, in Italia e in Europa. Oggi sono sotto attacco le scuole, anche nel Regno Unito. Nel caso di quelle italiane, si tratta di un attacco molto diffuso: ho chiesto personalmente ai nostri servizi informatici di fare una verifica sulle mail degli istituti scolastici e risultano oltre seimila scuole coinvolte, un dato enorme, che fa pensare a una capacità organizzativa». Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in una intervista al Corriere della Sera. «Allo stato non vi è alcun pericolo concreto. Chi crea questi allarmi vuole diffondere il panico, noi dobbiamo evitare di cadere nella provocazione. Il governo sta seguendo con grande attenzione la situazione, le forze dell’ordine stanno facendo la loro parte e le istituzioni preposte stanno facendo opportune indagini per risalire agli autori di questi messaggi».

Alla domanda se la scuola va protetta di più Valditara è perentorio: “Le scuole sono sicure e protette. Non dobbiamo cadere nella trappola di chi vuole seminare paura e caos.

Cosa direi agli studenti? Che devono assolutamente vivere la scuola in serenità, senza lasciarsi impressionare. Il governo sta seguendo tutto con grande attenzione».

Sulle proteste degli studenti in piazza? “Sono sempre legittime, e quando sono costruttive vanno ascoltate. Non a caso ho incontrato più volte in queste settimane le Consulte studentesche che sono elettive e rappresentano democraticamente tutti gli studenti italiani. Il confronto è stato molto positivo, abbiamo discusso fra l’altro di un tema che mi sta molto a cuore, l’edilizia scolastica: 15 miliardi investiti in questi 4 anni per rendere più sicure e più funzionali le nostre scuole, il nuovo piano straordinario da 1 miliardo di euro per la messa in sicurezza degli istituti e i 650 milioni contenuti nella legge di bilancio per la climatizzazione delle aule. Vanno invece condannate senza distinguo le proteste violente e le minacce».

A proposito dei tagli, contestati anche dalle opposizioni: «Ho già detto chiaramente che stiamo lavorando per eliminarli. In questa legge di bilancio la spesa per la scuola ha comunque un importante segno positivo, aumenta dell’11,2% rispetto alla scorsa legge finanziaria».

– Foto: Ipa Agency –

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