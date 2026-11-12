Salute

Allarmi bomba, Palazzo Chigi “No evacuazioni con mail massiva”

Redazione

Allarmi bomba, Palazzo Chigi “No evacuazioni con mail massiva”

Gio, 12/11/2026 - 16:03

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ROMA (ITALPRESS) – “Nel corso della riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), convocato per oggi pomeriggio a livello tecnico, sarà definito un protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni di allarme”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.

Il protocollo, già operativo, “è applicato a tutte le amministrazioni, e prevede come linea generale che, in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di una mail massiva che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si proceda all’evacuazione degli edifici. Resta ferma la facoltà del Prefetto di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).

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