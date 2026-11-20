(Adnkronos) – Dieci automobili, una produzione esclusiva e un progetto che unisce due eccellenze italiane. Il Museo Alfa Romeo di Arese ha ospitato tutte le Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, riunite per la prima volta prima della consegna ai rispettivi proprietari. L'incontro celebra il completamento della produzione di una serie limitata già interamente venduta, nata dalla collaborazione tra Alfa Romeo e Luna Rossa. Presentata al Salone di Bruxelles nel gennaio 2026, la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa rappresenta il primo risultato della partnership, sviluppato nell'ambito di BOTTEGAFUORISERIE, il progetto creativo condiviso con Maserati. Le vetture nascono nello stabilimento di Cassino e vengono successivamente personalizzate attraverso lavorazioni artigianali. L'elemento distintivo è il pacchetto aerodinamico in fibra di carbonio, ispirato alle tecnologie delle imbarcazioni da competizione. L'ala posteriore a doppio profilo richiama i foil dell'AC75 Luna Rossa e permette di generare 140 kg di deportanza a 300 km/h, cinque volte il valore della Giulia Quadrifoglio standard. Sotto il cofano rimane protagonista il 2.9 V6 biturbo da 520 CV, abbinato a una configurazione aerodinamica sviluppata per incrementare le prestazioni. La carrozzeria presenta una verniciatura cangiante metallizzata, accompagnata dalla caratteristica fascia rossa laterale. Le personalizzazioni comprendono cofano e portellone neri, disponibili a richiesta, e cerchi in lega rossi oppure neri. Nell'abitacolo spiccano i sedili Sparco con rivestimenti ispirati all'equipaggiamento dell'equipaggio Luna Rossa.

La plancia integra un sottile strato ricavato da una vela originale della squadra, mentre una targhetta identifica progressivamente ciascuno dei dieci esemplari. Durante il 2026, la vettura ha partecipato a manifestazioni automobilistiche e nautiche, dalla Mille Miglia alle regate preliminari dell'America's Cup. Il raduno di Arese conclude simbolicamente questo percorso, collegando il patrimonio storico del Biscione alla ricerca tecnologica contemporanea. Una celebrazione che sottolinea il legame tra ingegneria automobilistica, competizioni veliche e artigianalità italiana, trasformando ogni esemplare in un oggetto da collezione.

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