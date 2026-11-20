(Adnkronos) – "Oggi ho avuto la sensazione che tutto quello che facevo mi riuscisse bene, è una sensazione incredibile. Sono davvero soddisfatto di come ho giocato". Carlos Alcaraz sorride in conferenza stampa e parla così delle sue condizioni fisiche dopo il match vinto contro Flavio Cobolli alle Atp Finals. Lo spagnolo scherza poi con i giornalisti sul problema al bicipite femorale della coscia sinistra: "Infortunio? Non dirò cosa sta succedendo, lascio a voi il compito di fare ipotesi. Ho già sentito le voci più disparate. Che mi ritirerò, che non lo farò, che giocherò, che non giocherò. Insomma, scegliete la versione che vi pare plausibile…".

Alcaraz ha poi aggiunto: "Ieri, in vista del test, abbiamo deciso di non allenarci e riposare. Siamo andati a fare una passeggiata, a rilassarci. Ho fatto terapia la mattina e il pomeriggio ho lavorato con il mio fisioterapista. Ho fatto lo stesso anche stamattina, con molta attenzione. La partita di oggi è stata importante perché mi sono messo alla prova, volevo vedere come mi sarei sentito". Adesso, testa alla semifinale contro Shelton di domani, sabato 21 novembre: "Ora vedremo dopo la partita di domani. Se vinco, giocherò la finale. Se perdo, andrò alla Coppa Davis e continuerò a recuperare le energie".

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