(Adnkronos) – Il rapporto tra fotografia e comunicazione, il ruolo del fotogiornalismo, la tutela e la messa in sicurezza degli archivi fotografici privati, lo studio delle fonti fotografiche come strumento fondamentale per la ricostruzione della verità storica e la necessità di garantire la fruibilità pubblica di questo patrimonio attraverso la consultazione, la visione e le mostre. E' questo il tema di 'Fotografia tra immagini e memoria', appuntamento conclusivo della mostra 'Carlo Riccardi 100- Verso l’Umano', dedicata al centenario della nascita di Carlo Riccardi, fotoreporter e pittore. L'appuntamento è domenica 29 novembre, alle 15, al Wegil. La mostra, fortemente voluta e sostenuta dall'assessore alla Cultura della Regione Lazio, Simona Renata Baldassarre, rappresenta un importante omaggio a una figura che, attraverso la fotografia e la pittura, ha saputo raccontare l'umanità, la vita quotidiana e le trasformazioni della società italiana, lasciando una preziosa testimonianza visiva della nostra storia. L'iniziativa si inserisce in un percorso di valorizzazione della memoria fotografica e del patrimonio culturale, riconoscendo alla fotografia un ruolo fondamentale nella conservazione e nella trasmissione della memoria collettiva. L'incontro nasce con l'obiettivo di promuovere una riflessione sul valore della fotografia come strumento di comunicazione, testimonianza e memoria storica, riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dai fotografi e dai fotoreporter nel documentare gli avvenimenti e raccontare le trasformazioni della società italiana. La conferenza vedrà la partecipazione di professionisti della fotografia, rappresentanti di archivi storici, fotoreporter, giornalisti e operatori della comunicazione, che porteranno le proprie esperienze e competenze per approfondire il rapporto tra immagini, storia e informazione.

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