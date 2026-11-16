(Adnkronos) – Il Festival della Cultura Americana celebra i 250 anni dalla Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America. Una ricorrenza che, al Centro Studi Americani di Roma, sarà al centro di tre appuntamenti durante i quali si rifletterà su questa pagina di storia, fondamentale per gli Usa e per il mondo occidentale, da punti di vista diversi: dalla letteratura allo sport passando per la scienza e l'innovazione. Si inizia mercoledì alle 15,30 com l'incontro 'Indipendenza come tema poetico. Metamorfosi di un’idea nella letteratura americana'. L’Indipendenza americana non è solo un evento storico da commemorare. È un problema poetico, morale e umano che la letteratura americana non smette di esplorare. Se l’Europa ha ereditato il peso della storia, l’America eredita il peso della promessa. Ed è forse per questo che la sua grande letteratura nasce tardi, ma nasce già adulta: consapevole che la libertà, senza coscienza, rischia sempre di diventare la sua stessa negazione. Alle 17,30, poi, si terrà l’incontro 'Tutto è iniziato a Boston: scienza, innovazione e indipendenza americana'. Boston, capitale culturale e tecnologica del New England, è stata la culla della rivoluzione americana e della Dichiarazione d’Indipendenza del 1776. Episodi come il Boston Massacre, il Boston Tea Party e la battaglia di Lexington hanno segnato l’inizio della sfida dei coloni contro la madrepatria. Oggi, 250 anni dopo, Boston conserva lo spirito innovativo che la caratterizzò già nel XVIII secolo: hub culturale, multiculturale e tecnologico, protagonista nel biotech, nello sviluppo sostenibile, nella scienza dei dati e nell’intelligenza artificiale. Questo evento propone una riflessione su come scienza, tecnologia e innovazione abbiano storicamente alimentato la società americana, collegando la rivoluzione politica alla trasformazione economica e culturale. La Dichiarazione d’Indipendenza non fu solo un documento politico, ma anche l’inizio di un percorso di sviluppo sociale e scientifico che ancora oggi ispira le scelte e le sfide della città e del Paese. A seguire, dalle 19, si svolgerà “250 anni in musica” – evento musicale che, in 4 atti, racconta e ripercorre le epoche che hanno segnato questi 250 anni di storia americana. E ancora giovedì 19 novembre alle 16,30 è in programma l'incontro “Il Baseball: un ponte di sport e cultura fra Italia e USA”, a cura della Fibs, Federazione Italiana Baseball Softball. Un evento che celebra il baseball come simbolo di unione e storia condivisa intrecciando la tradizione americana con la passione italiana. Un'occasione speciale per esplorare come il fascino del diamante abbia costruito un ponte indissolubile di sport, tradizioni e grandi campioni tra Italia e Stati Uniti.

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