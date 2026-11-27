(Adnkronos) – “Come Meta, siamo concentrati nel dare accesso a più persone possibili, imprese e cittadini, agli strumenti avanzati di intelligenza artificiale. Crediamo sia una questione di fondamentale importanza”. Così Angelo Mazzetti, Public Policy Director Italia, Grecia, Malta e Cipro di Meta, intervenendo al working lunch 'Il futuro è per tutti. Innovazione, competitività e nuove opportunità per l'economia italiana', svoltosi a Palazzo dell’Informazione a Roma, nell'ambito del ciclo di incontri promosso da Adnkronos e Meta, volto ad approfondire il ruolo della tecnologia nella società. “Al centro di questa visione ci sono due prodotti: Muse, il primo agente di intelligenza artificiale personale al mondo, oggi già disponibile negli Stati Uniti, Canada, Giappone, Singapore, Messico e nel Regno Unito, e stiamo lavorando per portarlo in altri mercati – spiega Mazzetti – Inoltre, ci sono gli smart glasses che abbiamo sviluppato insieme a un’azienda italiana, francese ed europea come EssilorLuxottica, una delle partnership più importanti che abbiamo in questo momento e che prosegue da molti anni. Gli occhiali rappresentano la forma migliore per integrare l’intelligenza artificiale all’interno della nostra quotidianità, perché vedono ciò che tu vedi e possono sentire ciò che tu senti”. “In questa prospettiva, l’intelligenza artificiale diventa una possibilità di rafforzamento individuale, di empowerment personale, che non va a sostituire l’individuo, ma anzi lo rafforza e gli dà la possibilità di essere più creativo, di avere accesso a maggiore conoscenza e per un’impresa dà la possibilità di essere più efficace. E’ esattamente per questo che parliamo di superintelligenza personale”, conclude Mazzetti.

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