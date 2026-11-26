(Adnkronos) – Nel 2025 abbiamo avuto "un raddoppio della presenza di innovazioni e di applicazioni di Ai nelle grandi imprese: siamo al 53%. Anche nelle piccole e medie imprese oramai la percentuale è intorno al 14%, dato che mostra quanto il fenomeno si stia naturalmente estendendo. Sappiamo che circa l’80% di chi lavora con l’intelligenza artificiale appartiene a figure che sono ai vertici della piramide professionale, con tanti liberi professionisti". Così Ester Dini, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, intervenendo oggi, a Roma, all’evento ‘Digitale, la trasformazione accelera’, quarto appuntamento con Adnkronos Q&A dedicato all’intelligenza artificiale. "Oggi ci ritroviamo di fronte a un paradosso – spiega Dini – Abbiamo dei lavoratori che sono spesso molto più avanti delle loro stesse organizzazioni, c’è un’innovazione tecnologica che accelera ma quella organizzativa stenta ancora a decollare. Dalle nostre indagini, emerge che, spesso, l’intelligenza artificiale entra nelle aziende senza un obiettivo specifico. Tanto che si parla spesso di ‘shadow Ai’, nel senso che avviene perché i lavoratori iniziano a utilizzarla e si diffonde quindi spesso anche in modo informale. Si crea così anche quel paradosso per cui, da un lato, abbiamo un incremento di produttività pazzesco del singolo lavoratore – il quale è più veloce, più efficiente, scrive i dossier, elabora sintesi in tempi rapidissimi – e un’organizzazione che stenta, che fatica a stare al passo e che non è in grado di capitalizzare e di trasformare la produttività individuale in produttività organizzativa e in produttività collettiva". "Nasce l’esigenza – sottolinea Dini – di competenze non tanto tecnologiche, quanto, soprattutto, di accompagnamento, di consulenza, anche in chiave organizzativa, per accompagnare e per gestire i processi e fare sì che, in definitiva, questa grande sfida che abbiamo davanti porti maggiore efficienza, sicurezza nell’utilizzo degli strumenti e anche sostenibilità. C’è quindi il tema dell’impatto della trasformazione sull’individuo, sul rapporto che il singolo lavoratore ha con le nuove tecnologie e con l’intelligenza artificiale che rischia di avere un effetto un po’ disumanizzante", conclude.

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