(Adnkronos) – “Nella legge delega sull'intelligenza artificiale ci sono due disposizioni, che riguardano proprio il settore della disabilità, dove è stato messo in luce la necessità che questi strumenti siano pensati e progettati per essere pienamente accessibili alle persone con disabilità per migliorare la qualità della loro vita e, quindi, costruiti sulle loro esigenze, perché le persone con disabilità, come tutte le persone, hanno diritto anche al progresso tecnologico”. Lo ha detto Maurizio Borgo, Presidente Autorità Garante nazionale diritti delle persone con disabilità, in occasione del working lunch 'Il futuro è di tutti. Innovazione, competitività e nuove opportunità per l'economia italiana' svoltosi a Palazzo dell’Informazione a Roma, nell’ambito del ciclo di incontri promosso da Adnkronos e Meta, volto ad approfondire il ruolo della tecnologia nella società.

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