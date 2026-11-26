(Adnkronos) – "La sfida che stiamo attualmente affrontando è il passaggio dall’Ai che suggeriva all’Ai che fa un’azione. Ovviamente, in questo passaggio epocale si nascondono dei rischi da gestire. Per sviluppare e gestire questo enorme rischio e sfruttare tutta la potenzialità che questo cambiamento porta con sé, nell’ottica della produttività che ne consegue, abbiamo sviluppato un prodotto, che si chiama Argus, che cerca di strutturare uno strato logico tra una richiesta e l’architettura dell’Ai agentica". Lo ha detto Andrea Bonocore, Ai Italy Lead, Dxc Technology Italia, partecipando, oggi a Roma, all’evento ‘Digitale, la trasformazione accelera’ presso il palazzo dell’Informazione per il ciclo di incontri Adnkronos Q&A. "Siamo una compagnia presente in oltre 70 Paesi e proviamo ad associare il contesto dati al contesto dell’intelligenza artificiale – rimarca Bonocore – Per fare questo abbiamo sviluppato un hub italiano che ha una visione olistica dell’intelligenza artificiale. Quindi non solo gli algoritmi, non solo i dati: ci sono questioni di sicurezza, di etica, di architetture. Per mettere insieme tutte queste competenze, abbiamo sviluppato l’Ai Hub italiano, collegato ovviamente con tutto il contesto internazionale, per affrontare le problematiche da tutti questi punti di vista”. Tornando al prodotto sviluppato dall’azienda, l’esperto spiega che il sistema “cerca di guardare la richiesta, che provenga da un assistente virtuale piuttosto che da un processo, da quattro punti di vista. Il primo è il contesto, che consiste nel dare all’architettura agentica quello che in Dxc viene chiamato context intelligence – chiarisce – quindi tutta una serie di informazioni che danno all’intelligenza artificiale il contesto entro cui si deve muovere. Al contesto, sviluppato con le Ai generative, viene associata tutta una serie di funzionalità". "La messa in campo di una trasformazione così importante passa da un processo di adoption a livello organizzativo – evidenzia Bonocore – Nell’Ai Hub l’approccio passa dal capire come il processo veniva valutato precedentemente, all’introduzione dell’intelligenza artificiale, per migliorano. Si parte quindi dal processo, per capirne il valore, perché adesso siamo in un’altra trasformazione. Prima si parlava della ‘digital transformation’, adesso parlerei della ‘value transformation’, cioè trasformare il valore che deriva dall’intelligenza artificiale. Si tratta quindi di misurare effettivamente come l’introduzione dell’Ai cambia il processo e quali sono i punti critici dove l’intelligenza artificiale può intervenire. Questo passa ovviamente da un’analisi dei processi, di come l’intelligenza artificiale stia cambiando e può cambiare questo processo, andando a valutare che valore porta in azienda".

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