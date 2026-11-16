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Un aereo passeggeri elettrico cinese ha compiuto il suo primo volo con equipaggio a bordo durante il fine settimana, segnando un ulteriore passo avanti negli sforzi del Paese per promuovere l'aviazione nazionale. La riduzione delle emissioni di carbonio prodotte dagli aerei rappresenta una sfida per l'industria aeronautica globale; in quest'ottica, i velivoli elettrici sono considerati una possibile soluzione per diminuire il consumo di carburante e l'inquinamento. Il modello CE-25A, con a bordo due piloti e un ingegnere, è rimasto in volo per 16 minuti e 38 secondi, ha dichiarato il suo sviluppatore, la società statale Commercial Aircraft Corporation of China (Comac). Sabato, durante un volo di prova nella provincia settentrionale dello Shandong, il velivolo ha percorso 60 chilometri, ha reso noto la Comac in un comunicato. Nei filmati diffusi dall'azienda e dai media statali, si vede l'aereo – caratterizzato da un acceso colore rosso e dalle dimensioni di un jet privato – decollare da una pista, restare in volo e infine atterrare. Secondo la Comac, il velivolo ha un peso di 10 tonnellate, un'autonomia di 400 chilometri e può ospitare 19 passeggeri. Il velivolo aveva già completato 19 voli senza equipaggio, il primo dei quali avvenuto con successo a febbraio, si legge nella nota. Ad agosto, il jet C919 della Comac – alimentato a carburante tradizionale – ha effettuato il suo primo volo commerciale internazionale. L'evento è stato considerato un passo simbolico verso l'obiettivo di Pechino di sfidare il dominio decennale di Boeing e Airbus nel settore aerospaziale. Il velivolo a fusoliera stretta è stato presentato come un potenziale concorrente del Boeing 737 o dell'Airbus A320, sebbene non abbia ancora ottenuto l'approvazione da parte delle autorità di regolamentazione americane o europee.

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