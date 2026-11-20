(Adnkronos) – Non ce l'ha fatta Martina Sollazzo, tiktoker napoletana che sui social raccontava il suo percorso durante la malattia: aveva 22 anni. Solo due giorni fa la madre aveva comunicato ai suoi follower su TikTok che le condizioni della ragazza erano peggiorate: "In questo momento è in coma farmacologico, purtroppo l'attività elettrica del cervello fa fatica a ripartire". Poi nelle ore successive è arrivata la notizia del decesso. "Con grande dolore comunichiamo che Martina è andata in cielo. Chiediamo con il cuore in mano a tutti di rispettare il nostro dolore. Sappiamo che anche voi, amici, siete addolorati, ma vi preghiamo di non pubblicare ulteriori foto o contenuti che la riguardino. Ringraziamo di cuore tutti per i messaggi di affetto e vicinanza che stiamo ricevendo", ha scritto la madre. La notizia è stata confermata anche dal deputato Francesco Emilio ﻿Borrelli: "Scampia piange la scomparsa della giovane Martina Sollazzo, aveva solamente 22 anni. Da tempo combatteva contro una malattia, sui social aveva raccontato la sua battaglia. Negli ultimi giorni la madre ha riferito il peggioramento delle condizioni di salute della figlia", ha scritto. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social: "Martina ci hai distrutti", si legge sotto all'ultimo post pubblicato dalla giovane.

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