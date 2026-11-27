(Adnkronos) – Il calcio islandese piange la morte di Ingvar Jonsson. Il portiere del Vikingur, squadra campione nazionale in carica, si è spento all'età di 37 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. L'estremo difensore era stato anche tra i protagonisti della storica cavalcata della Finlandia a Euro 2016. A dare la notizia il suo club, con un comunicato ufficiale oggi, venerdì 27 novembre: "È con grande tristezza e profondo dolore che annunciamo la scomparsa del nostro caro amico e compagno di squadra Ingvar Jonsson, portiere del Víkingur, avvenuta mercoledì 25 novembre, circondato dai suoi cari. Il cuore del club e di tutti i tifosi del Víkingur è con la sua famiglia e i suoi cari. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze".

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