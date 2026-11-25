(Adnkronos) – Ci sono persone che invecchiano e persone che, semplicemente, continuano a partire. Mauro Marsilii appartiene alla seconda categoria. Ha 78 anni, un passato costellato di avventure – barche a vela, spedizioni nel Sahara, imprese in canoa, viaggi solitari – e un futuro che, almeno nei suoi progetti, ha ancora la forma di una strada da percorrere. La prossima destinazione è il Nord Europa: quattro mesi in camper, tra Danimarca, Norvegia, Finlandia e Lettonia, con il desiderio di pescare salmone e merluzzi. Un programma che suscita qualche apprensione tra amici e familiari, ma che lui non sembra intenzionato a mettere in discussione. È da questa ostinata voglia di vivere che prende forma 'Ancora è presto', il documentario di Antonio Valerio Spera presentato oggi in Concorso nella sezione Documentari della 44/a edizione del Torino Film Festival. Novantanove minuti che scelgono di raccontare non tanto un'impresa, quanto il desiderio che la rende possibile. E che, soprattutto, non ha intenzione di fare i conti con l'anagrafe. Spera, già autore di 'Life Is (Not) A Game', costruisce il ritratto di un personaggio decisamente fuori dagli schemi, lasciandogli il tempo di mostrarsi senza forzature. Lo segue per un anno, tra Roma e Montasola, antico borgo della Sabina, nelle due case che scandiscono la sua esistenza. Da una parte i pranzi in famiglia, le piante da curare sul terrazzo, le auto d'epoca, la pesca sul fiume e le visite al cimitero; dall'altra il ritmo più raccolto del paese, gli amici, le partite a biliardo e persino una battaglia domestica con un'infiltrazione dal tetto. Piccole cose, apparentemente lontane dalle grandi avventure del passato, ma che restituiscono la misura più autentica del protagonista. Il merito del film è proprio quello di non trasformare Mauro in un eroe da celebrare né in un anziano da compatire. È un uomo pieno di contraddizioni, a tratti eccentrico, testardo, ironico, capace di passare dal racconto delle sue imprese a una quotidianità fatta di gesti ripetuti e piccole solitudini. Nelle fotografie, nelle diapositive e negli oggetti che custodisce riaffiora una vita straordinariamente vissuta. Ma il passato, per lui, non è un rifugio: è piuttosto una riserva di energia da cui attingere per immaginare ciò che ancora deve accadere. Il film trova qui il suo equilibrio più interessante. Dietro la leggerezza di certe situazioni si avverte infatti una malinconia sottile, mai esibita, che nasce dalla consapevolezza del tempo che passa. Gli anni e gli acciacchi ci sono, così come la preoccupazione di chi gli sta intorno. Eppure Mauro sembra sottrarsi a quella convenzione sociale secondo cui, a una certa età, sarebbe arrivato il momento di ridimensionare i desideri, rinunciare ai progetti e accontentarsi dei ricordi. Spera definisce la sua opera una "favola del reale" e la formula appare appropriata. La regia asseconda i tempi del protagonista, ne osserva i rituali e le eccentricità, lasciando che siano la sua personalità e la sua imprevedibilità a guidare il racconto. La fotografia di Vincenzo Farenza accompagna questo viaggio nella memoria e nel presente, mentre il montaggio di Matteo Serman e le musiche originali di Maddalena Pasqua e Lorenzo Tomio contribuiscono a costruire un'atmosfera sospesa tra leggerezza e nostalgia. C'è anche una riflessione, mai troppo dichiarata, sul nostro modo contemporaneo di abitare il mondo. In un'epoca dominata dalla velocità, dalle relazioni mediate dagli schermi e dalla necessità di programmare ogni cosa, Mauro rivendica il valore dell'esperienza diretta, della curiosità, del contatto con i luoghi e con le persone. Non sembra avere bisogno di dimostrare qualcosa agli altri: vuole semplicemente continuare a fare ciò che lo fa sentire vivo. E allora il viaggio in camper diventa molto più di una destinazione geografica. È una dichiarazione di indipendenza, forse anche una sfida al tempo. Il titolo, Ancora è presto, contiene tutta l'ambiguità di questa storia: può essere una battuta, una convinzione, un modo per allontanare il pensiero della fine. Ma è soprattutto una risposta a chi considera conclusa la stagione dei sogni. Non sappiamo se Mauro riuscirà davvero a realizzare il suo progetto, né quanto durerà la sua prossima avventura. E forse non è questo il punto. Il documentario di Spera suggerisce, con delicatezza, che la giovinezza non coincide necessariamente con una stagione della vita, ma con la capacità di immaginare ancora qualcosa che non c'è. In questo senso Mauro, con i suoi 78 anni e il suo camper pronto a puntare verso Nord, offre una lezione disarmante: non è mai troppo tardi per desiderare. E, soprattutto, non è ancora il momento di fermarsi.

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)