Vonn inserita nella squadra statunitense di Coppa del Mondo ma il ritorno è ancora lontano

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Lindsey Vonn è stata inserita nella squadra degli Stati Uniti per la nuova stagione di Coppa del Mondo di sci alpino. Una presenza che fa comunque effetto, considerando il lungo percorso che la campionessa statunitense deve ancora affrontare per recuperare dal grave incidente durante la discesa olimpica di Cortina.



Il circuito mondiale scatterà il 24 ottobre a Sölden, ma per la 41enne del Minnesota il ritorno alle gare è ancora lontano. La sciatrice è alle prese con la riabilitazione, l’incidente le ha provocato una complessa frattura alla gamba sinistra, rendendo necessari ben cinque interventi chirurgici. Le operazioni sono servite a ridurre la frattura, stabilizzare l’arto e ricostruire l’articolazione danneggiata. Il percorso medico, però, non è ancora terminato: a novembre Vonn dovrà sottoporsi a un’altra operazione. L’intervento servirà a ricostruire il legamento crociato anteriore, completamente rotto nella discesa di Crans Montana dello scorso 30 gennaio, solo pochi giorni prima dei Giochi ai quali volle comunque essere presente. Soltanto dopo questa operazione potrà iniziare una nuova fase della riabilitazione. Le previsioni parlano di circa nove mesi necessari per completare il recupero. In questo scenario, il ritorno sugli sci potrebbe avvenire soltanto nell’estate del 2027. La stagione 2026-27, che terminerà con le finali di Sun Valley negli Usa dal 20 al 25 marzo, sarebbe quindi destinata a concludersi senza di lei. L’obiettivo potrebbe diventare così l’inizio della stagione 2027-28, sempre che il recupero proceda senza complicazioni. Vonn, intanto, preferisce non guardare troppo avanti e ha spiegato di essere grata per i progressi raggiunti finora. La convocazione nella squadra americana rappresenta quindi soprattutto un segnale di fiducia, mentre il vero ritorno alle competizioni resta ancora tutto da conquistare.

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