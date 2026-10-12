Vittorio Sgarbi ricoverato a Roma, la nota della sorella Elisabetta e di Sabrina Colle: “Notizie false su sua salute”

(Adnkronos) – "Assistiamo a un continuo rilancio di notizie false sullo stato di salute di Vittorio

Sgarbi (oltre che gravemente lesive della dignità della persona) ricoverato al Gemelli, dal 30 settembre 2026 per una polmonite e una conseguente, severa, insufficienza

respiratoria". Lo affermano in una nota congiunta Elisabetta Sgarbi e Sabrina Colle, rispettivamente sorella e compagna di Vittorio Sgarbi, in merito alle notizie sulle condizioni di salute dello storico e critico d'arte. "Invitiamo gli operatori della comunicazione – proseguono Elisabetta Sgarbi e Sabrina Colle – ad attenersi ai bollettini dello stesso ospedale Gemelli, a non diffondere notizie non verificate, ricordando che una giudice tutelare della Repubblica si è già espressa positivamente sulla piena capacità cognitiva di Vittorio Sgarbi rispetto alla gestione ordinaria e alla cura di sé stesso: '…Nessun dubbio può sussistere in merito alla capacità del beneficiando di gestirsi in tutto ciò che concerne gli atti quotidiani e di ordinaria gestione della propria salute e del proprio patrimonio, con ciò escludendosi, senza dubbio alcuno, la necessità della apertura di una amministrazione di sostegno per ciò che concerne la cura della salute e la gestione ordinaria del proprio patrimonio'. Non intendiamo replicare, ora, in alcun modo, a queste voci, né nelle sedi che si avventurano a ospitarle, né in altra sede, perché, in questo momento, la nostra priorità è stare quotidianamente vicine a Vittorio, in un momento per lui, e per chi gli vuole bene, così delicato, e dare sostegno, per quanto possibile, ai medici che lo stanno curando nel migliore dei modi", concludono Elisabetta Sgarbi e Sabrina Colle.

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