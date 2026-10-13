Violenza economica sulle donne, che cos’è: tutte le sfaccettature, l’indagine

(Adnkronos) – Centoventottomila (128.000). Tante sono le donne vittime di violenza economica, vale a dire che non possono gestire in autonomia le proprie finanze o non dispongono di un reddito personale perché il partner non vuole che lavorino. Leggendo più nel dettaglio i dati dell’indagine condotta per Facile.it dall’istituto di ricerca mUp Research emerge come la violenza economica possa avere diverse sfaccettature. Per quanto riguarda donne con risparmi o redditi personali, purtroppo si scopre come, seppur guadagnando e avendo entrate economiche, in 26.000 (tra coloro che hanno partecipato allo studio) la gestione dei propri fondi sia affidata al partner. Questo capita soprattutto tra le donne con un’età compresa tra 25 e i 34 anni e quelle residenti al Sud e nelle Isole o nei comuni con meno di 30.000 abitanti. Un’altra sfumatura di violenza economica riguarda il dover costantemente motivare al partner come vengano usati i soldi propri. Considerando ancora una volta chi dispone di un reddito, alla domanda 'Quando utilizzi il tuo denaro o i tuoi risparmi per le tue spese personali, capita di doverti giustificare con il partner?' emerge una quota significativa, pari a 498.000 donne, per la quale la necessità di giustificare le proprie spese si verifica spesso o sempre. Il fenomeno appare sostanzialmente trasversale rispetto all’età, mentre risulta più presente tra le donne con figli minorenni. Cambiando prospettiva e guardando, invece, a coloro che non dispongono di un reddito o di risparmi personali, ben 102.000 hanno dichiarato di trovarsi in questa situazione perché il partner non vuole che abbiano un lavoro. Nel Centro/Sud Italia l’incidenza risulta pari a più del doppio rispetto a quanto rilevato nel Nord. Sempre considerando coloro che hanno partecipato all'indagine, tra chi non dispone di finanza proprie, si scopre un ulteriore e bruttissimo aspetto della violenza economica. Alla domanda 'Per quali delle seguenti tipologie di spesa puoi utilizzare liberamente il denaro del tuo partner, senza dover chiedere preventivamente il suo consenso?', ben 104.000 donne hanno dichiarato di non poter fare alcuna spesa in autonomia perché il denaro viene gestito esclusivamente dal compagno. Questa situazione si verifica perlopiù tra le intervistate under 44 e con figli minorenni. Un altro dato interessante che emerge dall’indagine è la conoscenza del reddito altrui all’interno della coppia. Sono 166.000 le donne che dichiarano di non conoscere lo stipendio del partner perché lui non vuole dirglielo.

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