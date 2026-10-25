Usa: Trump annuncia investimento da 4,2 miliardi di dollari di Audi in Georgia

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato sabato un investimento da 4,2 miliardi di dollari da parte della casa automobilistica tedesca Audi per la costruzione di un grande stabilimento produttivo a Macon, nello Stato della Georgia. Secondo quanto dichiarato dal presidente durante un comizio elettorale a Perry, nei pressi della futura sede dell’impianto, la fabbrica avra’ una capacita’ produttiva di circa 200 mila automobili all’anno e portera’ alla creazione di 30 mila posti di lavoro nell’area. “Sara’ il piu’ grande investimento nella storia dell’industria automobilistica statunitense”, ha affermato Trump, presentando il progetto come un risultato della propria politica economica e industriale.

All’evento ha partecipato anche l’amministratore delegato di Audi, Gernot Dollner, che ha confermato l’intenzione del costruttore tedesco di produrre nel nuovo stabilimento alcuni dei Suv piu’ grandi e prestigiosi della propria gamma. “Si tratta di un investimento a lungo termine, perche’ crediamo nel mercato americano”, ha dichiarato Dollner, sottolineando l’importanza strategica degli Stati Uniti per il futuro del marchio. L’annuncio si inserisce nella campagna elettorale in vista delle elezioni di meta’ mandato del 3 novembre, che determineranno i nuovi equilibri del Congresso Usa. Nelle ultime settimane Trump ha presentato diversi progetti industriali in Stati politicamente rilevanti, tra cui la realizzazione di uno stabilimento farmaceutico nel Kentucky e di un’acciaieria nell’Iowa.