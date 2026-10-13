Ucraina, Russia contro Ue: “Sanzioni di Bruxelles mettono a rischio intesa con Trump”

(Adnkronos) – La Russia mette nel mirino le sanzioni dell'Unione europea. Il Cremlino chiama in causa Bruxelles dopo l'accordo raggiunto tra Vladimir Putin e Donald Trump per la fornitura di diesel russo agli Stati Uniti. Secondo il presidente americano, che da settimane punta il dito contro i raid dell'Ucraina sulle raffinerie russe, l'intesa favorirà la riduzione dei prezzi del gasolio. L'Unione europea non condivide la linea di Trump e intende proseguire sulla strada delle sanzioni. "E' chiaro che questo potrebbe rappresentare un ostacolo", dice Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, rispondendo a una domanda sul rischio che nuove misure restrittive o altre barriere europee possano interferire con l'intesa. Peskov difende l'accordo tra Russia e Stati Uniti, sposando l'analisi di Trump: l'intesa risponde agli interessi di entrambi i Paesi e del mercato energetico globale. "Questo in realtà è un aspetto di grande vantaggio reciproco nella cooperazione russo-americana. È nell'interesse degli Stati Uniti, è nell'interesse dei mercati energetici globali ed è nell'interesse della Federazione Russa, ed è per questo che sta accadendo", dice. La dichiarazione fa il paio con uno degli ultimi post pubblicati da Trump sul social Truth. "L’Unione Europea ha pagato alla Russia 250 miliardi di dollari per l'energia e i media delle fake news non vogliono nemmeno avvicinarsi a questa storia. Ho fatto la scelta giusta per il popolo americano: sempre 'America First'!", scrive Trump rivendicando l'utilità dell'accordo Washington-Mosca e fornendo dati approssimativi – senza specificare il periodo degli investimenti – sui rapporti commerciali tra Ue e Russia in materia di energia. In questo quadro, la tregua energetica tra Mosca e Kiev, annunciata da Trump con eccessivo ottimismo, non si concretizza. "Abbiamo discusso di questo argomento ieri e non ho nulla da aggiungere a quella conversazione", dice Peskov, evidenziando tuttavia che "sono in corso contatti su questa questione". Domenica Trump ha annunciato che "Russia e Ucraina hanno concordato" una tregua energetica per interrompere gli attacchi reciproci contro le infrastrutture energetiche. "La Russia non ha fermato gli attacchi", la sintesi del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Per Trump, "la tregua è stata violata da entrambe le parti".

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