Turismo, Brand Usa: alla Travel Week Uk & Europe i risultati di ‘America the Beautiful’ e le novità 2027

(Adnkronos) – Si è svolta in questi giorni, per la prima volta ad Amsterdam, la Brand Usa Travel Week Uk & Europe 2026, il principale appuntamento annuale di Brand Usa, l’organizzazione di destination marketing degli Stati Uniti, dedicato a trade e media in Europa, che ha visto circa 800 partecipanti. Questa ottava edizione è stata anche l'occasione per fare un bilancio a un anno dal lancio della piattaforma 'America the Beautiful', presentata lo scorso anno a Londra. “Costruire la domanda di domani significa partire oggi da partnership solide. Il Regno Unito e l’Europa continuano a rappresentare mercati di fondamentale importanza per gli Stati Uniti e le forti relazioni transatlantiche contribuiscono a sostenere i viaggi verso gli Usa. Attraverso la Brand Usa Travel Week stiamo consolidando questi legami con l’obiettivo di incrementare gli arrivi internazionali e generare un impatto economico positivo per destinazioni, imprese e comunità in tutto il Paese”, ha dichiarato Fred Dixon, president e Ceo di Brand Usa. Dal suo lancio nel 2019, la Travel Week è cresciuta fino a diventare un appuntamento globale, durante il quale vengono create migliaia di opportunità di business tra i partner statunitensi e gli operatori del trade e i media internazionali. Il programma di quest’anno, pensato per continuare a stimolare la domanda verso l’industria turistica statunitense, ha previsto percorsi dedicati al trade, ai media e al confronto tra i leader del settore, oltre a sessioni di approfondimento su ricerca e trend di mercato, informazioni per l’ingresso dei viaggiatori negli Stati Uniti, intelligenza artificiale e innovazione. Ad affiancare Brand Usa durante l’evento rappresentanti del Departments of State e Homeland Security degli Stati Uniti. Nella sessione introduttiva, è intervenuto anche Joseph Popolo, Ambasciatore degli Stati Uniti in Olanda: “Gli olandesi sono un ottimo partner per gli scambi commerciali, il turismo e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti”, ha dichiarato, sottolineando inoltre l’importanza dell’aeroporto di Schiphol, che favorisce collegamenti turistici tra gli Stati Uniti e i Paesi Bassi. L’Ambasciatore ha partecipato alla tavola rotonda dei Ceo della U.S. Travel Association in occasione della fondazione di Brand Usa e continua a sostenerne con convinzione la crescita e il ruolo nel rafforzare la posizione degli Stati Uniti nel panorama mondiale del turismo. All’inizio di quest’anno Brand Usa ha organizzato le prime edizioni della Travel Week in India e Sud America, mentre dal 26 al 29 ottobre l’evento debutterà per la prima volta in Canada. Nel 2027, l’appuntamento tornerà a Chennai, in India, dal 17 al 21 gennaio, seguito da un’edizione ampliata della Travel Week Latin America, in programma a Panama dal 14 al 18 marzo. Ogni appuntamento è sviluppato sulla base delle specifiche esigenze del mercato e riprende il modello della Travel Week Uk & Europe, con incontri business di valore, approfondimenti sui mercati, occasioni di confronto con buyer e media e momenti di networking dedicati a rafforzare le relazioni all’interno del settore. Brand Usa ha inoltre annunciato che la Travel Week Uk & Europe tornerà a Londra il prossimo anno, presso Olympia London, dal 18 al 21 ottobre 2027. Malcolm Smith, Senior vicepresident, Global Markets & Chief Trade di Brand Usa, ha dichiarato: “La Travel Week continua a generare un impatto sempre maggiore anno dopo anno. Riunire in un’unica sede ad Amsterdam oltre 450 delegati statunitensi e più di 300 buyer e rappresentanti dei media provenienti da Regno Unito ed Europa crea opportunità per presentare nuovi prodotti, condividere insight sui mercati e costruire relazioni significative in grado di influenzare i viaggi internazionali verso gli Stati Uniti. Siamo entusiasti di ampliare la piattaforma Travel Week con i nuovi appuntamenti in Canada il prossimo mese e in America Latina a marzo, tornando al tempo stesso in India a gennaio e a Londra il prossimo autunno”. La piattaforma e campagna 'America the Beautiful' si è evoluta fino a diventare un ecosistema più ampio, capace di collegare i messaggi di Brand Usa, le risorse dedicate ai viaggiatori e le attività rivolte al travel trade. Oggi comprende la serie di storytelling 'American Originals', 'A Beautiful Detour', l’iniziativa dedicata ai road trip lungo la Route 66 in occasione del centenario della storica strada americana, la risorsa informativa per i viaggiatori 'Get Facts. Get Going.' e il servizio di pianificazione dei viaggi basato sull’intelligenza artificiale disponibile su AmericaTheBeautiful.com I risultati del primo anno di monitoraggio mostrano l’impatto della piattaforma: il gradimento della campagna si attesta all’84%, con risultati consistenti in tutti i mercati. Ad agosto, il 77% del pubblico ha dichiarato che la campagna influenza positivamente il proprio interesse a visitare gli Stati Uniti, il livello più alto registrato nei dieci mesi di monitoraggio condotti da Brand Usa. Tra i viaggiatori che hanno visto i contenuti creativi della campagna, il 60% dichiara di avere intenzione di visitare gli Stati Uniti, rispetto al 31% di coloro che non li hanno visti. Sette persone su dieci affermano che la campagna pubblicitaria le spinge a voler approfondire cosa fare e vedere negli Usa. Per quanto riguarda il 2027, la connettività aerea transatlantica continua a crescere, con 21 nuove rotte dirette dall’Europa agli Stati Uniti. L’annuncio di nuovi collegamenti non stop e il potenziamento dei servizi esistenti aumenteranno l’accessibilità da 27 Paesi europei verso 37 città in 27 diversi Stati degli Usa. Brand Usa ha inoltre presentato a media internazionali e operatori del settore turistico nuovi spunti e motivi per visitare gli Stati Uniti nel 2027, fra anniversari importanti, grandi aperture ed eventi di primo piano che nel prossimo anno offriranno ai viaggiatori internazionali nuovi motivi per esplorare le destinazioni di tutto il Paese. Tra questi, Baltimora celebra il 200° anniversario della ferrovia statunitense, San Jose festeggia 250 anni dalla sua fondazione e Bristol, Virginia, commemora 100 anni dalle registrazioni conosciute come il 'Big Bang della musica country'. L’Okefenokee Swamp in Georgia debutta come il più recente sito del Patrimonio mondiale dell’Unesco della nazione, mentre Washington D.C. ospita il Draft Nfl e Wrigley Field accoglie il suo primo Mlb All-Star Game dal 1990. “Gli Usa sono in continua evoluzione, sempre animati da qualcosa di nuovo capace di sorprendere e affascinare. Nel 2027, gli anniversari più importanti, le aperture di luoghi simbolo e le esperienze ripensate in tutto il Paese saranno potenti fattori di attrazione, invitando i viaggiatori di tutto il mondo a scoprire tutte le novità, da una costa all’altra. Con lo slancio di uno storico 2026 che prosegue verso i Giochi Olimpici LA28, riteniamo che l’interesse per i viaggi negli Stati Uniti continuerà a crescere. Per i viaggiatori internazionali, è questo il momento di iniziare a programmare una vacanza negli Usa”, ha dichiarato Fred Dixon. Tra le altre grandi aperture figurano l’ampliamento del Motown Museum di Detroit, il James Beard Public Market di Portland, il Nature & Culture Museum of Wisconsin di Milwaukee e l’International Dark Sky Discovery Center di Scottsdale. Nel loro insieme, queste nuove attrazioni, le celebrazioni per gli anniversari e i grandi eventi fanno del 2027 un anno particolarmente interessante per vivere gli Usa.

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