Turismo, al via Ttg e Inout 2026: alla fiera di Rimini 2.800 brand espositori e 1.000 buyer

(Adnkronos) – Domani la Fiera di Rimini torna a essere il punto d’incontro dell’industria del turismo. Fino al 16 ottobre si svolgeranno Ttg Travel Experience e InOut | The Hospitality Community, i due appuntamenti leader nel Mediterraneo per il turismo mondiale e l’ospitalità di Italian Exhibition Group (Ieg) che riuniscono destinazioni, tour operator, buyer, catene alberghiere, imprese tecnologiche, progettisti e professionisti dell’accoglienza. La 63ma edizione si apre con 2.800 brand espositori, 1.000 buyer, 28 padiglioni e 140.000 metri quadrati di superficie espositiva e con una presenza internazionale ancora più ampia (30% di espositori esteri diretti, 75 Paesi rappresentati), grazie anche all’ingresso di undici nuovi Paesi espositori: Repubblica Ceca, Croazia, Cipro, Moldavia, Filippine, Colombia, Bahamas, Kyrgyzistan, Giordania, Georgia e Venezuela. La cerimonia inaugurale si terrà domani alle 10.15 nella Main Arena – Hall Sud. Titolo dell’Opening Ceremony 'The Year to Exist. Il turismo del 2030: spazi e tempi da progettare, vivere e tutelare', nel segno di 'Exist', tema portante dell’edizione 2026. Sul palco, dopo il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, interverranno l’assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Roberta Frisoni, il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e il presidente di Italian Exhibition Group, Maurizio Ermeti. A introdurre il confronto sul turismo del 2030 sarà Marco Cattaneo, direttore di National Geographic Italia, con una prolusione dedicata al tema 'Exist'. Duecento eventi, 9 arene tematiche e oltre 400 relatori scandiscono il programma di Ttg Travel Experience 2026, tra incontri istituzionali, ricerche in anteprima e confronti sui principali cambiamenti che stanno attraversando il turismo. Tra le novità dell’edizione il nuovo format di Ttg Star Award, il premio dedicato ai professionisti che, all’interno delle proprie imprese, guidano il cambiamento attraverso idee, prodotti e soluzioni innovative. Dodici i candidati, suddivisi nelle categorie Transport, Hospitality, Destination e Tour Operator, con il riconoscimento speciale Ttg Star Exist. La Ttg Next Startup Area ospita 40 startup nel padiglione C3, tra realtà emergenti e imprese in crescita, con pitch, talk e incontri su intelligenza artificiale, automazione, dati, smart destination e nuovi modelli di business. Il programma guarda già al 2027 con i cinque trend di consumo di Travel & Hospitality Vision +27 by Ttg, la prima ricerca sulla Zero Click Economy, gli studi di Politecnico di Milano, Confturismo-Swg, Isnart e Nexi e il nuovo 'Rapporto sul Turismo italiano'. Spazio anche alle nuove geografie del viaggio, con il Mediterraneo, la geopolitica, il clima e la sicurezza dei viaggiatori tra i temi più discussi. Tra gli appuntamenti istituzionali, giovedì 15 ottobre sarà presentato il Cammino di San Giovanni Paolo II, progetto condiviso tra Italia e Polonia con la partecipazione del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi e del segretario di Stato polacco Ireneusz Raś. L’edizione 2026 di InOut | The Hospitality Community amplia il racconto dell’ospitalità con nuove iniziative dedicate a extralberghiero, open air e progettazione. Debutta Extra Hospitality, con un’area e un’arena per host, gestori e property manager, mentre nasce Faita Agorà, nuovo spazio di confronto sull’ospitalità all’aria aperta. Thinking Box si arricchisce invece di tour guidati nei padiglioni dedicati a materiali, tecnologie e soluzioni innovative. Cinque mostre e installazioni attraversano design, benessere e nuovi modi di vivere gli spazi dell’accoglienza: la nuova Sustainable & Inclusive Hospitality Design, dedicata ad ambienti accessibili, inclusivi e sostenibili; Hotel in Motion – Wellness Cafè 5.0; Vision Lab, alla sua quarta edizione; Let’s be too.gether, il progetto immersivo di Simone Micheli; e I Want to Be, l’installazione artistica di Cinquerosso Arte ispirata al tema 'Exist'.

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