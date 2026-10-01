Triathlon, Giubilei: “Cresciamo del 12% all’anno, oltre 40mila tesserati in Italia”

(Adnkronos) – “Il triathlon sta crescendo, circa il 12% all’anno tra partecipanti e tecnici. Siamo una comunità molto attiva, con quasi 600 società e oltre 40mila tesserati in Italia”. Così Riccardo Giubilei, presidente della Federazione Italiana Triathlon (Fitri), a margine della presentazione della Suzuki World Triathlon Cup Roma, in programma il 3 e 4 ottobre all’Eur, tenutasi nella Sala delle Bandiere in Campidoglio. “Una comunità unita, che coinvolge giovani e bambini a partire dai quattro anni fino ad atleti di 90 anni. Siamo una federazione olimpica e paralimpica, che mette insieme le eccellenze dello sport che andranno alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi di Los Angeles 2028”, ha spiegato Giubilei. “Viviamo la multidisciplinarità, dalle nevi del winter triathlon all’acqua, passando per il duathlon e lo swimrun, fino al triathlon in tutte le sue forme e distanze”, ha aggiunto il presidente della Fitri, sottolineando come questa disciplina, apparentemente nuova, riunisca tre sport dalla lunga tradizione: nuoto, ciclismo e corsa.

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