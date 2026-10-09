Trasporti, a Roma il 20° Convegno Nazionale Asstra ‘Mobilità di valore, valore alla mobilità’

(Adnkronos) – Come cambierà il Trasporto Pubblico Locale nei prossimi anni? E quali condizioni servono perché la trasformazione tecnologica, energetica, organizzativa industriale del settore possa tradursi in servizi più efficaci, efficienti e sostenibili, in grado di trasferire valore ai territori e aiutare gli italiani in un periodo di caro energia? Sono alcune delle domande al centro della 20ª edizione del Convegno Nazionale Asstra, in programma il 21 e 22 ottobre al Parco dei Principi Grand Hotel Roma, dal titolo “Mobilità di valore, valore alla mobilità”. L'appuntamento è l'occasione con cui Asstra – associazione che riunisce 144 aziende di Trasporto Pubblico Locale – intende affermare che dare valore al Trasporto Pubblico Locale, quale asse portante di una mobilità sostenibile di qualità, implica: riconoscere il suo ruolo strategico nelle politiche pubbliche e negli investimenti; generare valore a favore di cittadini, imprese e territori. Con questo obiettivo, l'Associazione ha costruito il proprio convegno secondo una logica di stakeholder engagement, al fine di alimentare un dibattito aperto a una pluralità di punti di vista. “Il Trasporto Pubblico ha vissuto in questi anni una straordinaria accelerazione. Un'evoluzione che in molti casi assume le caratteristiche di una trasformazione non solo tecnologica, ma anche di business e organizzativa, e che inevitabilmente riguarda l'intero modello di mobilità del Paese – dichiara Andrea Gibelli, presidente di Asstra –. L'aumento dei costi dell'energia e dei carburanti rende ancora più evidente il valore sociale ed economico del Trasporto Pubblico, che deve poter rispondere ai bisogni di mobilità degli italiani e offrire alle famiglie un sostegno rispetto al "caro vita". In questo quadro, con la sostituzione del Fondo Nazionale Trasporti con il nuovo sistema di finanziamento legato al federalismo fiscale e basato sul gettito Irpef regionale, è necessario intervenire per garantire livelli adeguati di servizio (Las) e la destinazione vincolata delle risorse al trasporto pubblico locale”. Il confronto del 20° Convegno Nazionale Asstra si svilupperà quindi lungo alcune delle questioni destinate a incidere maggiormente sul futuro del trasporto pubblico: come finanziare la trasformazione, come renderla sostenibile per le aziende e per i territori, quali competenze serviranno, come governare le nuove tecnologie e quale quadro regolatorio potrà accompagnare l'evoluzione del settore.

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