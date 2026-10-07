Strage di Crans Montana, Zurich: “Infondata la richiesta di indennità di Jessica Moretti”

(Adnkronos) – Nuovo colpo di scena attorno alla tragedia di Crans Montana, dove il devastante rogo della notte di Capodanno nel bar Le Constellation provocò la morte di 41 persone e il ferimento di altre 115. Secondo quanto rivelato da fonti vicine alla compagnia all'Adnkronos, sarebbe priva di fondamento la richiesta presentata da Jessica Moretti, titolare del locale insieme al marito Jacques, per ottenere un'indennità giornaliera per infortunio sul lavoro, legata proprio al rogo di Le Constellation. La mossa della proprietaria, finita tra gli imputati per la strage, a quanto si apprende, avrebbe spinto l'assicurazione Zurich a preparare le dovute contromosse per tutelare la propria posizione. La notte di San Silvestro nel bar Le Constellation a Crans-Montana si è trasformata in un dramma devastante in cui hanno perso la vita sei giovani italiani tra i 15 e i 17 anni: Sofia Prosperi, Chiara Costanzo, Achille Barosi, Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti ed Emanuele Galeppini. Secondo quanto ricostruito, le fiamme sarebbero divampate a causa di una candela pirotecnica applicata a una bottiglia di champagne. A contatto con il soffitto, il fuoco si è propagato rapidamente tra le circa 200 persone presenti nel locale, provocando il panico generale. Di fronte a un'unica uscita d'emergenza insufficiente, molti presenti si sono salvati sfondando una vetrata per fuggire dalla calca e dal fumo. I gestori del locale, Jacques e Jessica Moretti, finiti tra i sedici imputati con accuse che vanno dall'omicidio colposo all'incendio per negligenza, hanno respinto ogni addebito. Nel corso delle udienze si sono difesi sostenendo di non essere a conoscenza della pericolosità di quel tipo di candele, ritenendole conformi e autorizzate dai vigili del fuoco. La posizione dei coniugi è tornata al centro delle cronache anche di recente per vicende estranee al rogo. A fine agosto Jacques Moretti è stato arrestato in seguito a una presunta aggressione domestica nei confronti della moglie.

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