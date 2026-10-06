Strage di Crans Montana, Jessica Moretti chiede l’indennità di infortunio

(Adnkronos) – Jessica Moretti, proprietaria con il marito Jacques del Le Constellation di Crans Montana, ha inoltrato la richiesta di un'indennità giornaliera per infortunio sul lavoro, collegata al rogo del locale. È quanto si evince da una lettera dell'assicurazione Zurich, che ha in gestione la pratica "del 1 gennaio 2026 relativa alla signora Jessica Moretti". Nel rogo di Capodanno sono morte 41 persone e ne sono rimaste ferite 115. Fra i morti dell'incendio di Crans Montana della notte di Capodanno gli italiani Sofia Prosperi, Chiara Costanzo, Achille Barosi, Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti ed Emanuele Galeppini, tutti fra i 15 e i 17 anni. L’incendio al bar 'Le Constellation' di Crans-Montana sarebbe stato innescato da una candela scintillante fissata a una bottiglia di champagne. Quando hanno sollevato la bottiglia, la fiamma ha raggiunto il soffitto e l’incendio si è propagato in pochi secondi, scatenando il panico tra le circa 200 persone presenti, molti minorenni. L'unica uscita era troppo stretta: i clienti hanno sfondato una vetrina per fuggire. Testimoni hanno parlato di "panico assoluto" con urla, caos e persone che cercavano di uscire schiacciandosi all’unica porta disponibile. Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar 'Le Constellation' hanno negato da subito ogni responsabilità nell’incendio di Capodanno. In tribunale hanno dichiarato di non sapere che le candele scintillanti potessero provocare un rogo. Jacques Moretti ha sostenuto che le candele erano autorizzate e collaudate dai vigili del fuoco e che pensavano fossero sicure, salvo possibili danni alle attrezzature. Entrambi hanno affermato che non avrebbero mai immaginato potessero causare una tragedia di tali proporzioni. Si è chiuso, invece, circa cinque mesi fa il capitolo delle tensioni tra Italia e Svizzera. Berna ha annunciato che non invierà più le fatture alle famiglie italiane delle vittime di Crans-Montana. La vicenda mesi fa aveva acceso lo scontro diplomatico con conti da decine di migliaia di euro e la dura reazione di Palazzo Chigi con la conclusione positiva per l'Italia. L'imprenditore Jacques Moretti è stato arrestato a fine agosto scorso con l'accusa di aver aggredito la moglie Jessica nella loro abitazione in Vallese. I legali precisano che l'inchiesta riguarda esclusivamente la sfera privata della coppia ed è separata dal procedimento sul rogo di Capodanno del Le Constellation. Jacques Moretti e sua moglie Jessica sono tra i sedici imputati per il rogo di Capodanno e sono, accusati, tra le altre cose, di omicidio colposo, incendio doloso per negligenza e lesioni personali gravi.

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