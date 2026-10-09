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Strage Crans Montana, media: è di 1,6 mln il conto degli ospedali svizzeri per le famiglie italiane

AdnKronos

Strage Crans Montana, media: è di 1,6 mln il conto degli ospedali svizzeri per le famiglie italiane

Ven, 09/10/2026 - 13:16

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(Adnkronos) – E' di 1,5 milioni di franchi svizzeri, circa 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai giovani italiani feriti dal rogo avvenuto nel locale Le Constellation, a Crans Montana.  E' quanto riferisce Rts, l'ente radiotelevisivo pubblico svizzero. "Complessivamente 12 vittime italiane sono state curate negli ospedali svizzeri dopo l’incendio, per periodi più o meno lunghi. Secondo le informazioni raccolte dalla Rts, il costo complessivo delle loro cure ammonta a circa 1,5 milioni di franchi. Una fattura che sta alimentando le polemiche. Già ad aprile, il governo italiano aveva dichiarato che non avrebbe pagato queste spese. E questo nonostante un accordo tra i Paesi europei che prevede che, quando una persona riceve cure mediche all’estero, i costi siano sostenuti dal Paese in cui risiede il paziente", sottolinea Rts. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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