Shanghai, Wu contro Zverev: “Usa trucchetti per spezzare il ritmo, non mi piace”

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Yibing Wu 'distrugge' Alexander Zverev. Il tennista cinese è stato battuto dal tedesco, numero due del mondo ma che presto supererà Jannik Sinner in testa al ranking Atp, nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai, ma a fine partita ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: "Senza dubbio ho apprezzato di più la partita con Alcaraz perché è stata una sfida più stimolante", ha detto Wu dopo essersi arreso in due set con il punteggio di 4-6, 6-7 (4). "Oggi ci sono stati piccoli incidenti durante la partita: buttarsi a terra, lamentarsi delle luci, toccare la fascia della rete… Penso che nessuna di queste cose fosse necessaria, non è stata una competizione così 'pura'", ha spiegato il cinese, facendo riferimento a episodi in cui Zverev si è rivolto all'arbitro, lamentandosi e interrompendo così il ritmo della sfida. "Ovviamente sono trucchetti che ha usato per interrompere il ritmo e sistemarsi perché lo stavo mettendo sotto pressione. Anche se non mi sono distratto, personalmente non apprezzo quel tipo di comportamenti", ha concluso Wu.

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