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Sgarbi resta in Terapia intensiva al Gemelli e continua le terapie, condizioni critiche stabili

AdnKronos

Sgarbi resta in Terapia intensiva al Gemelli e continua le terapie, condizioni critiche stabili

Mer, 07/10/2026 - 12:20

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(Adnkronos) – Vittorio Sgarbi resta in Terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato da una settimana per una grave insufficienza respiratoria. A quanto apprende l'Adnkronos Salute, le condizioni dell'ex sottosegretario alla Cultura sono stabili nella criticità. Per il critico d'arte, 74 anni, continuano le terapie. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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