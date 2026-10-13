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Serie A, un turno di stop ai tecnici di Juve e Cagliari Spalletti e Pisacane

AdnKronos

Serie A, un turno di stop ai tecnici di Juve e Cagliari Spalletti e Pisacane

Mar, 13/10/2026 - 16:04

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(Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della sesta giornata, ha squalificato per un turno gli allenatori di Cagliari e Juventus, Fabio Pisacane e Luciano Spalletti, protagonisti di un alterco al fischio finale del posticipo domenicale tra rossoblù e bianconeri. I due tecnici sono stati fermati "per avere, al termine della gara, reagito al comportamento provocatorio dell'allenatore della squadra avversaria alimentando un momento di tensione tra i componenti delle due panchine", si legge nelle motivazioni. Stop di un turno per tre giocatori: Donyell Malen (Roma), Lorenzo Lucchesi (Monza) e Eljif Elmas (Atalanta).  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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