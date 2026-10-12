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Serie A, oggi Torino-Udinese – Diretta

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Serie A, oggi Torino-Udinese – Diretta

Lun, 12/10/2026 - 19:36

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(Adnkronos) – La sesta giornata di Serie A, si chiude con il posticipo del lunedì sera tra Torino e Udinese. Oggi, lunedì 12 ottobre, allo stadio Olimpico Grande Torino, i granata ospitano i friulani con le due squadra che si trovano appaiate in classifica con 4 punti conquistati nelle prime cinque giornate di campionato in 14/a posizione insieme a Parma, Genoa e Monza.  Nel prossimo turno di Serie A l'Udinese ospiterà il Lecce, mentre il Torino andrà a Parma.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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