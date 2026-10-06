Salute

San Siro, Tar boccia ricorsi contro vendita a Inter e Milan

AdnKronos

San Siro, Tar boccia ricorsi contro vendita a Inter e Milan

Mar, 06/10/2026 - 17:17

Condividi su:

(Adnkronos) – Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sezione quinta) ha dichiarato "inammissibile" il ricorso proposto dall'associazione Gruppo Verde San Siro, con 200 residenti della zona, contro il Comune di Milano per annullare alcune delibere in cui si stabiliva lo schema per la compravendita dell'area intorno al Meazza. La vendita – come si ricorda nella sentenza – è stata il risultato di un lungo percorso iniziato nel 2019, con proposte delle società calcistiche Milan e Inter per la riqualificazione dell'area e la costruzione di un nuovo stadio. Con una complessa motivazione, per il Tar il ricorso è "inammissibile per carenza d’interesse". 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta