Ron prolunga lo stop per motivi di salute: “Fragilità emotive dopo un virus”

(Adnkronos) – Si prolunga il periodo di stop per Ron. Il cantautore, costretto a fermarsi all'inizio dell'estate a causa di una forma virale, non è ancora nelle condizioni di riprendere l'attività live

e in studio. A comunicarlo ai fan è lo staff dell'artista, attraverso una nota ufficiale pubblicata sul suo profilo Instagram. "In questi mesi – si legge nel post – Ron ha intensificato gli accertamenti diagnostici e le terapie prescritte dai medici: la forma virale che lo aveva colpito e che, da inizio estate, l’ha costretto a fermare l’attività artistica, nel periodo di convalescenza ha avuto ripercussioni sul suo benessere psicofisico, in particolare sul piano psicologico ha prodotto fragilità emotive. Tutto ciò condiziona la sua quotidianità e non gli permette di ricominciare a fare quello che ama più di ogni altra cosa, ovvero suonare, cantare e incontrarvi ai suoi concerti".

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