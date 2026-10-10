Roma, infortunio per Svilar e stop di almeno un mese: ecco quali partite salta e quando può tornare in campo

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Como-Roma perde uno dei suoi protagonisti più attesi per infortunio. Il portiere della Roma Mile Svilar ha riportato una frattura da stress a un dito, causata da una spinta ricevuta durante un allenamento nei giorni scorsi, e non difenderà quindi i pali della porta giallorossa nella sfida al vertice contro la squadra di Cesc Fabregas. A confermare l’assenza del belga è stato lo stesso tecnico Gian Piero Gasperini: "Non è una frattura scomposta – ha detto in conferenza stampa – ma richiederà almeno un mese di guarigione. Insomma, una brutta tegola". Gasperini si affiderà ora a Gollini, che con la Roma ha raccolto solo una presenza nella passata stagione, nella sfida di Europa League contro il Panathinaikos terminata 1-1. Svilar starà lontano dal campo dunque fino alla metà del mese prossimo e potrebbe tornare in campo nella gara del 21 novembre contro il Parma. Oltre al Como, salterà quindi Roma-Real Madrid, Roma-Genoa, Roma-Slovan Bratislava, Napoli-Roma, Roma-Cagliari, Udinese-Roma, Manchester United-Roma e Roma-Sassuolo (ultima partita prima della sosta per le nazionali).

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