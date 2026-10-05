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Roma, cadavere con ferita da arma da taglio al collo trovato nei pressi della stazione Prenestina

AdnKronos

Roma, cadavere con ferita da arma da taglio al collo trovato nei pressi della stazione Prenestina

Lun, 05/10/2026 - 18:29

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(Adnkronos) – Il corpo senza vita di un giovane, presumibilmente di origine nordafricana, è stato rinvenuto oggi in via Attilio Hortis, a Roma. Il cadavere dell'uomo, apparentemente di 20 o 25 anni di età, con una ferita da arma da taglio al collo, è stato trovato nei pressi del parco vicino alla stazione ferroviaria Roma Prenestina. Sul caso indaga la sezione omicidi della squadra mobile di Roma. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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