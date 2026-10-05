Salute

Rimini, operaio cade da impalcatura: muore a 59 anni

AdnKronos

Rimini, operaio cade da impalcatura: muore a 59 anni

Lun, 05/10/2026 - 17:52

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(Adnkronos) – Un operaio è morto in un incidente sul lavoro oggi, lunedì 5 ottobre, a Rimini. Sul posto è intervenuta la polizia. Da una prima ricostruzione, per cause ancora da chiarire l'uomo è precipitato da un'impalcatura. La vittima aveva 59 anni. Sono in corso gli accertamenti dei poliziotti per ricostruire esattamente l'accaduto. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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