Rheinmetall, difesa e AI: con ConnectEd Mind per la sicurezza cognitiva

(Adnkronos) – Rafforzare la capacità di imprese e istituzioni di comprendere, anticipare e governare scenari complessi attraverso l’integrazione tra intelligenza artificiale e giudizio umano. È questo l’obiettivo della collaborazione tra Rheinmetall Italia e ConnectEd Mind, startup innovativa italiana specializzata nella sicurezza cognitiva, annunciata in occasione della Lectio Magistralis del Generale C.A. Giovanni Maria Iannucci, Comandante Operativo di Vertice Interforze (Covi), organizzata dalla Spes Academy “Carlo Azeglio Ciampi” presso il Centro Studi Americani di Roma. Al centro della collaborazione vi è Brain, piattaforma tecnologica di Rheinmetall, nella prospettiva di sviluppare applicazioni dual use per il settore civile e della difesa, integrando analisi delle informazioni, formazione avanzata e governance dei processi decisionali assistiti dall’intelligenza artificiale. La startup ConnectEd Mind, nata nell’ecosistema di collaborazione tra Fondazione Aises Ets, Spes Academy “Carlo Azeglio Ciampi” e Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), integra Education, AI Solutions e Strategic Advisory in un modello interdisciplinare che combina formazione avanzata, tecnologie di supporto decisionale e governance strategica. L’annuncio si inserisce nell’incontro dedicato a “L’evoluzione della Difesa tra operazioni interforze e sfide globali”, a conclusione del corso di alta formazione “Leadership, Intelligence & Defense”, diretto da Mario Caligiuri e dal generale Massimo Panizzi. L’iniziativa, coordinata dalla giornalista e conduttrrice televisiva Rai Barbara Carfagna, affronta le trasformazioni della sicurezza nazionale e internazionale in uno scenario caratterizzato dalla convergenza tra capacità militari, tecnologie emergenti, minacce ibride e nuove forme di competizione strategica. "Nelle crisi e negli scenari operativi più complessi, decidere bene e rapidamente è un fattore determinante. L’intelligenza artificiale può trasformare la mole crescente di dati disponibili in un vantaggio concreto, supportando analisi, decisioni e formazione. Il suo impiego deve però rimanere guidato dalla responsabilità umana: la tecnologia rafforza la capacità di decidere, ma non sostituisce il giudizio di chi decide. Con ConnectEd Mind intendiamo sviluppare le potenzialità dual use della piattaforma Brain, coniugando innovazione, affidabilità e valore operativo", dichiara Alessandro Ercolani, amministratore delegato di Rheinmetall Italia. "La superiorità strategica non dipende soltanto dalla quantità di informazioni disponibili o dalla potenza degli algoritmi, ma dalla qualità del giudizio con cui quelle informazioni vengono interpretate e trasformate in decisioni. Con Rheinmetall intendiamo sviluppare un modello di intelligenza strategica ibrida, nel quale tecnologia, metodo dell’intelligence e formazione avanzata concorrano a migliorare la qualità dei processi decisionali. La sicurezza cognitiva rappresenta una nuova dimensione della sicurezza nazionale e della competitività delle imprese: proteggere la capacità di comprendere e decidere significa proteggere la libertà e la responsabilità di chi governa aziende, organizzazioni e istituzioni", afferma Valerio De Luca, presidente di ConnectEd Mind e direttore della Spes Academy. "Se vuoi la pace, prepara le menti. È il principio che ispira ConnectEd Mind e ne definisce la missione. In un’epoca in cui la competizione strategica si estende dal dominio militare e tecnologico a quello dell’informazione, della conoscenza e delle decisioni, la prima linea di difesa è la capacità di pensare e giudicare autonomamente. Preparare le menti significa saper riconoscere le minacce, anticipare gli scenari e governare la complessità, senza delegare agli algoritmi la responsabilità delle scelte. Ci definiamo una startup sovrana perché la nostra missione è difendere la sovranità cognitiva delle persone, delle imprese e delle istituzioni. La sicurezza cognitiva diventa così una condizione essenziale della libertà, della competitività e della resilienza democratica", aggiunge De Luca.

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