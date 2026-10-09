Prima neve a Sestriere, le montagne della Vialattea si imbiancano: ecco le immagini

(Adnkronos) – Prima neve a Sestriere e sulle montagne della Vialattea: il Piemonte si risveglia imbiancato dopo il brusco calo delle temperature. Venerdì 9 ottobre, la perturbazione che sta interessando la regione ha portato i primi fiocchi autunnali al Colle del Sestriere e sulle vette circostanti, mentre piogge intense e temporali hanno provocato allagamenti e disagi soprattutto nell'Astigiano. La quota neve è scesa localmente fino a 1.600-1.700 metri, regalando un primo assaggio d'inverno alle località dell'Alta Val Susa e della Val Chisone. Al Colle, a 2.035 metri di altitudine, è caduta una leggera spolverata, mentre sulle cime più alte della Vialattea gli accumuli sono stati maggiori. Le immagini delle webcam mostrano il paesaggio trasformato dalla prima neve della stagione, che segna simbolicamente l'avvicinamento all'apertura degli impianti sciistici. Le precipitazioni, dopo un periodo caratterizzato da condizioni relativamente miti e dalla necessità di nuove riserve d'acqua, possono contribuire a inumidire il terreno e a preparare il manto nevoso in quota. Per parlare di un buon fondo per le piste, tuttavia, saranno decisive le prossime settimane e l'andamento delle temperature. La nevicata non è un fenomeno eccezionale per il periodo: a Sestriere le prime imbiancate possono arrivare già tra settembre e ottobre. Ma il ritorno del bianco sulle montagne piemontesi è comunque un segnale atteso da operatori turistici e appassionati di sci, in vista della prossima stagione invernale.

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