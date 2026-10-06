Paura a Catanzaro, colpi di arma da fuoco in aria e insulti contro troupe de ‘La Vita in Diretta’

(Adnkronos) – Colpi di arma da fuoco in aria, insulti e minacce contro il giornalista de 'La Vita in Diretta' Giuseppe Di Tommaso e il videomaker Antonio Caligione che erano al lavoro nel territorio di Botricello, in provincia di Catanzaro, per un servizio sul caso di Salvatore

Giglio, scomparso due anni fa a Cutro, per il cui presunto omicidio sono stati arrestati l’ex moglie e il figlio. Lo denunciano il Cdr del Daytime Rai e l'Esecutivo Usigrai in una nota, in cui esprimono solidarietà ai colleghi. "I due, dopo aver raccolto alcune testimonianze, si erano fermati in un’area per ultimare il servizio quando hanno udito due colpi di arma da fuoco esplosi in aria. Subito dopo, da un’auto transitata ad alta velocità, sono stati rivolti contro di loro insulti e minacce, con l’intimazione di andarsene. Temendo che la situazione potesse ulteriormente degenerare, i colleghi si sono rifugiati in auto", riferisce il sindacato. "Il Cdr e l'Usigrai – si legge in una nota – condannano con fermezza quanto accaduto e chiedono che venga fatta piena luce sull’episodio e siano individuati i responsabili. È indispensabile garantire la sicurezza di chi lavora sul territorio per raccontare i fatti e assicurare ai cittadini il diritto ad essere informati. A Giuseppe e Antonio va tutta la nostra vicinanza. Le minacce non possono silenziare la libera informazione della Rai né fermare il lavoro di chi, ogni giorno, svolge la missione del servizio pubblico", concludono il Cdr del Daytime Rai e l'Esecutivo Usigrai.

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